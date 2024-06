Piattaforma di conferimento sicula trasporti chiusa, a rischio la raccolta del rifiuto indifferenziato.

Il Sindaco Antonino Bellia dichiara quanto segue:

“Abbiamo ricevuto comunicazione da parte della Sicula Trasporti che da oggi e fino a data da destinarsi non consentirà l’ingresso dei compattatori per il conferimento del rifiuto indifferenziato.

Tale situazione sta creando notevoli disagi a tutti i comuni, pertanto Vi invito, come in più occasioni fatto, a differenziare ulteriormente i vostri rifiuti al fine di ridurre al minimo la quantità di indifferenziata.

Allo stato attuale e se non abbiamo ulteriori notizie relative ad una possibile soluzione del problema potrebbe essere a rischio la raccolta della frazione indifferenziata nella giornata di giovedì 27 giugno, e per tale motivo vi invitiamo a non esporre il rifiuto.

Allo stesso tempo la Dusty, per gli stessi motivi già esposti, non ritirerà i rifiuti abbandonati e non svuoterà i cestini delle pubbliche vie e delle piazze.

Ci auguriamo tutti che l’Assessorato regionale dell’acqua e dei rifiuti di concerto con la Prefettura riescano in tempi brevi a trovare una soluzione per scongiurare il rischio di una seria emergenza ambientale e sanitaria.

Sarà nostra cura comunicare ulteriori notizie e comunicazioni in riferimento alla ripresa del servizio”.





