A Riposto si paventa una nuova emergenza rifiuti dopo la chiusura, annunciata dalla Sicula Trasporti, della discarica di Lentini. Il sindaco Davide Vasta, appresa la notizia, lancia un appello alla cittadinanza per evitare che le strade si trasformino in discariche a cielo aperto. “Purtroppo, ci risiamo – afferma il primo cittadino – Abbiamo appreso che la discarica di Lentini non riaprirà le porte fino a quando non giungerà la nave che trasporterà i rifiuti fino ad oggi accumulati. Questo non consentirà a circa 200 comuni della Regione di conferire i rifiuti indifferenziati. Stiamo attendendo comunicazioni dalla Regione Siciliana ma, in attesa che l’allarme rientri, invito i cittadini e le attività commerciali di Riposto a non conferire i rifiuti indifferenziati, per evitare – conclude Vasta – che le nostre strade si trasformino in discariche a cielo aperto”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.