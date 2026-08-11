Le date della rappresentazione nel sito Patrimonio Unesco sono state fissate per sabato 12 e domenica 13 settembre. Angelo D’Agosta, regista e interprete di Enea, “È sempre un’emozione lavorare su queste grandi opere”. Un’unica serata per narrare tutti i dodici libri del capolavoro. Davide Sbrogiò (Publio Virgilio Marone), “la rilettura drammaturgica di Giuseppe Lazzaro Danzuso scatena commenti entusiastici ridimensionando, alla luce della sensibilità d’oggi, il mito dell’eroe”. Giovanna Mangiù (Camilla) “Quest’Eneide ci mostra come Enea, un profugo, un oppresso, diventi a sua volta un oppressore”. Lorenza Denaro (Didone) “Il fondatore di Roma, celebrato per la sua pietas, si rivela vile, debole nel gestire il sentimento e nell’aver cura della sorte della regina di Cartagine”. La vendita dei biglietti e il progetto Alkantia

“È sempre un’emozione lavorare su queste grandi opere: il successo ottenuto lo scorso anno della versione dell’Eneide in quattro puntate, ci ha imposto di riproporlo, ma in una nuova formula: un unico spettacolo che ha al suo interno tutti i dodici libri del grande capolavoro di Virgilio”.

Lo ha detto Angelo D’Agosta, regista e interprete del lavoro teatrale prodotto da Buongiorno Sicilia, nell’annunciare la sua ripresa e la data del debutto: sabato 12 settembre nel sito Patrimonio Unesco della Villa Romana del Casale, a Piazza Armerina, nell’Ennese, dove sarà replicato domenica 13.

Gli altri interpreti dello spettacolo sono Davide Sbrogiò, Lorenza Denaro, Giovanna Mangiù, e Andrea Balsamo che, autore delle musiche, le esegue dal vivo. Costumi, maschere e oggetti scenici sono firmati da Riccardo Cappello. Da citare inoltre la regista assistente Agnese Failla, gli scenografi costruttori Cinzia Puglisi e Silver Ruggeri e Federico D’Agosta, assistente tecnico.

Parlando di quest’Eneide, anche Davide Sbrogiò, che interpreta Publio Virgilio Marone, ha fatto riferimento al successo della prima edizione, sottolineando come, lo scorso anno, “la rilettura drammaturgica data da Giuseppe Lazzaro Danzuso”, avesse “scatenato commenti entusiastici, perché ridimensiona, alla luce della sensibilità d’oggi, il mito dell’eroe e svela Enea per quello che è: un uomo privo della tanto celebrata pietas e che asseconda chi lo muta in strumento di morte in cambio della promessa di gloria imperitura”.

“Una lettura – ha concluso – che avvicina a noi, uomini e donne d’oggi ancora minacciati dalle guerre, questa storia lontana secoli e secoli”.

“Quando parliamo dell’Eneide – ha aggiunto Giovanna Mangiù – pensiamo sempre al viaggio dell’eroe che fonderà una nuova città. Nel nostro spettacolo, invece, parleremo di più dei popoli oppressi, dei profughi, delle guerre, delle città distrutte, di persone costrette a lasciare le proprie case”.

“Sono tematiche – ha sottolineato – non solo riferite ai tempi di Virgilio, ma ancor oggi attualissime: l’Eneide non ci dà una soluzione al problema della guerra, ma ci mostra come un personaggio, Enea, che era un profugo, un oppresso, possa diventare a sua volta un oppressore”.

“Anche se siamo nel mito – ha aggiunto Lorenza Denaro, che interpreta Didone – le donne non fondano città. Ecco perché la regina di Cartagine è una figura assolutamente a sé stante nella mitologia: donna di grande forza, determinazione e autodeterminazione. È qui a ricordarci, tramite la sua vicenda umana, quanto invece Enea, celebrato per la sua pietas, si riveli in realtà estremamente vile, debole nel gestire il sentimento e soprattutto nell’avere cura della sorte di Didone”.

“In qualche maniera – ha concluso – rivela un volto celato sotto l’immagine dell’eroe che parte da Troia per fondare Roma”.

Buongiorno Sicilia ha fatto sapere che, a breve, partirà la prevendita on line su Boxoffice Sicilia per i biglietti di Eneide (16,50 euro compresa l’affascinante visita serale della Villa Romana del Casale) https://www.boxofficesicilia.it/.

Di Eneide e delle attività collegate al Progetto Alkantia, si parlerà anche sui profili social realizzati in partnership con l’agenzia di comunicazione Industria01 (https://www.facebook.com/alkantia/ – https://www.instagram.com/alkantia_/)

DIDASCALIE

a – Il regista Angelo D’Agosta nei panni di Enea nello spettacolo dello scorso anno

b – D’Agosta, Giovanna Mangiù, Lorenza Denaro e Davide Sbrogiò durante le prove

c – Andrea Balsamo, autore anche delle coinvolgenti musiche dello spettacolo

d – Lorenza Denaro nei panni di Didone, la regina di Cartagine, innamorata di Enea

e – Giovanna Mangiù in due momenti dell’applaudito spettacolo dello scorso anno

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