Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, al Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia, un workshop esperienziale dedicato al mondo delle rinnovabili, coniugando sport e sostenibilità.

CASTIGLIONE DI SICILIA-Trovare soluzioni efficaci per migliorare la propria produttività e competitività sul mercato attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l’adozione di processi produttivi più efficienti. Individuare nuove strategie per sfruttare gli investimenti finanziari e le agevolazioni delle banche per raggiungere il target Net-Zero entro il 2050.

Sono questi i principali obiettivi del team building che coniuga sport e sostenibilità organizzato da Ciesse,azienda leader nella costruzione di impianti industriali chiavi in mano. Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio il Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia ospiterà imprenditori e stakeholder del mondo delle rinnovabili per discutere di agevolazioni finanziarie e obiettivi ambientali green.

Due giorni di dialogo, incontro e dibattito arricchiti da momenti dedicati allo sport e alla sana competizione con lezioni prova di golf a cura di maestri professionisti.

«Questo appuntamento è l’occasione per conoscere le ultime novità del settore- afferma l’Ing. Alessio Catalano Owner and Business Developer di Ciesse – durante il workshop approfondiremo il tema della green energy e dell’agrivoltaico analizzando le novità sugli investimenti e le possibilità di finanziamento per le imprese. Pochi giorni fa è arrivato il via libera da parte della Commissione europea al nuovo decreto del bando Agrisolare. Si tratta del secondo bando previsto dal PNRR da un miliardo di euro con contributi a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agricoli. Il decreto rappresenta un’opportunità importante per le imprese e consentirà di supportare nuovi investimenti nella produzione di energia fotovoltaica in impianti realizzati su terreni agricoli».

Grazie al format coinvolgente, i partecipanti avranno l’opportunità di condividere le proprie esperienze e idee sulla sostenibilità aziendale, confrontandosi sulle sfide comuni per trovare soluzioni innovative.

Main Sponsor del workshop esperienziale sarà Enerklima azienda leader nel settore delle rinnovabili e dell’efficientamento energetico:

«Abbiamo scelto il golf come sport di aggregazione per parlare di energie rinnovabili e sostenibilità- afferma il CEO di Enerklima Riccardo Priolo– Sono tanti gli elementi di congiunzione tra questo sport e il nostro lavoro. Il golf richiede concentrazione, abilità, pazienza e perseveranza, elementi che sono importanti anche nel mondo delle energie rinnovabili. È un gioco a impatto zero dove i giocatori sono immersi nella bellezza del paesaggio circostante con l’utilizzo di macchine elettriche. Nel golf i giocatori devono affrontare ostacoli come bunker, rough e laghi, ma devono trovare il modo di superarli con costanza e determinazione. L’auto-arbitrato è poi un principio fondamentale; i giocatori stessi sono responsabili del rispetto delle regole. Ci troviamo in una fase importantissima per il mondo delle imprese, è per questo che abbiamo scelto un appuntamento inconsueto per lanciare un messaggio importante. Serve un lavoro di squadra. La nuova Direttiva europea EPBD sulla prestazione energetica degli edifici richiederà un’enorme quantità di prodotti del ramo degli impianti. Ancora una volta le imprese saranno protagoniste del cambiamento, tutto il tessuto produttivo dovrà essere pronto prima del recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri. Comprendere come orientare gli investimenti delle imprese rappresenta quindi un passaggio fondamentale».

IL PROGRAMMA

La giornata di Venerdì 30 luglio inizierà con i saluti di benvenuto da parte dell’Ing. Alessio Catalano Owner and Business Developer di Ciesse.

Seguiranno gli interventi di Santo Muscarà, Sole Administrator e Domenico Sillato, Owner and Technical Designer Manager del gruppo.

Successivamente, la parola passerà al CEO di Enerklima S.r.l. Riccardo Priolo che affronterà il tema delle rinnovabili in Italia con un’analisi del mercato.

La seconda parte della giornata sarà dedicata a diverse presentazioni tecniche sulle tecnologie fotovoltaiche e sulle soluzioni solari smart per le aziende con interventi di Paolo Lusiani, Managing Director Solarwatt Italia, Vincenzo Rago, Area Sales Manager Jr. Southern Italy Solarwatt Italia, Mauro Franceschini Head of Technical Solarwatt Italia e Gianluigi Cepparulo, Sales Manager SolarEdge Italia.

Un focus verrà poi dedicato alle agevolazioni finanziarie sugli investimenti, presentate dallo Studio Vitale Associati a cura del Founder Marco Vitale e di Valentina Licari. Per concludere si parlerà di supporto alle imprese PMI con approfondimenti per la filiera agroalimentare di Intesa Sanpaolo, presentato dallo Specialista Medio Lungo Termine, Leasing e Factoring, Francesco Stella. Seguiranno incontri one-to-one per approfondire le tematiche affrontate durante la mattinata di venerdi 30 giugno..

