In direzione Firenze

Un grave incidente stradale si è verificato sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e tre camion. Purtroppo, un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni sono deceduti sul posto. Un uomo di 47 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze.

Si è appreso, inoltre, che prima dell’incidente era in transito un‘ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno per il trasporto di un bambino verso il Meyer, rimasta bloccata. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio per permettere al mezzo medico di proseguire la sua marcia.

Chiusura del tratto autostradale e code

È stata disposta la chiusura del tratto interessato dall’incidente: il traffico non è più bloccato ma persistono 5 chilometri di coda. Inoltre, si sono formati ulteriori 3 km di coda tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma.

Percorsi alternativi

Per chi è in viaggio verso Firenze, è consigliato uscire a Valdarno, dove sono presenti 2 km di coda in aumento, e prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno, per poi rientrare in autostrada a Incisa Reggello. Un altro percorso alternativo suggerito è uscire a Valdichiana, prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, e i soccorsi sanitari e meccanici.

Autostrade per l’Italia ha fornito queste informazioni e continua a monitorare la situazione per aggiornamenti.