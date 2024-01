L’enigma (“zahadka” in ucraino) è il nuovo singolo del cantautore siciliano Alfonso Moscato . Il brano scritto insieme alla poetessa ucraina Мідна (Olga Iermak), è cantato sia in ucraino che italiano e narra della “vita” che rinasce dalla morte e dell’amore che si insinua tra le crepe della guerra.

<<Questa canzone è la storia di un amore affondato in un conflitto mondiale che nonostante tutto sente ancora il mistero della vita, la bellezza indistruttibile che affiora testarda dall’orrore della storia.>>, dichiara Alfonso Moscato e continua: <<Una canzone bilingue (ucraino e italiano) perché il linguaggio è più grande di noi e contiene le nostre vite. Una canzone bilingue pensata per due popoli che in questo momento vivono due realtà diverse, ma sono accomunati dal desiderio di vivere in una casa comune.>>

La potenza vegetale che si riappropria dei cementi abbandonati, la “zoè” indistruttibile che vince sugli inerti industriali, la vita che resiste e rinasce sulla distruzione, l’amore senza ragione svela la potenza di un dio. Queste le immagini che cercano di raccontare la canzone attraverso il videoclip realizzato da Alfonso Moscato, Giuseppe Provenzano, Alice La Sala e Мідна (Olga Iermak).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.