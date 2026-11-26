Enna – Recentemente, presso la sede dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri di Nicosia, si è svolta l’elezione della nuova Presidenza provinciale. All’appuntamento erano presenti i presidenti delle sezioni di Nicosia, Barrafranca e Gagliano, insieme alle cariche sovraordinate dell’Associazione, a testimoniare l’importanza del momento associativo e il forte legame tra le realtà locali.

Sono stati eletti nel Direttivo provinciale Cataldo Tirolo, Presidente; Michele Iuppa, Vice Presidente; Luigi Manno, consigliere per la sezione di Gagliano; Filippo Riggi, consigliere per la sezione di Barrafranca; e Carmelo Lizzo, consigliere per la sezione di Nicosia.

Hanno partecipato ai lavori, in qualità di cariche sovraordinate, il Presidente Interregionale Sud Salvatore Tosto, il Presidente della Regione Sicilia Antonio Corsaro e il Consigliere Regionale Filippo Tambè. La loro presenza ha sottolineato l’attenzione dell’Associazione verso il territorio e il valore del coordinamento tra le sezioni provinciali.

Erano inoltre presenti i presidenti delle sezioni: Mario La Greca per Nicosia, Antonino Aleo per Barrafranca e Cataldo Tirolo per Gagliano.

Il nuovo Direttivo provinciale avrà il compito di coordinare le attività delle sezioni di Nicosia, Barrafranca e Gagliano, promuovendo iniziative di solidarietà, memoria, cultura e volontariato. Il Presidente Cataldo Tirolo (nella foto al centro), insieme al Vice Presidente Michele Iuppa e ai consiglieri eletti, sarà chiamato a rafforzare la presenza dell’Associazione sul territorio e a sostenere le attività dei soci.

L’Associazione Nazionale Bersaglieri è un’associazione apolitica e senza fini di lucro, ricostituita nel 1946, che riunisce bersaglieri in servizio e in congedo. Tra le sue finalità statutarie figurano il mantenimento dell’amore per la Patria, la custodia delle tradizioni del Corpo, la solidarietà e il cameratismo tra gli iscritti, nonché l’assistenza morale e materiale ai soci e alle loro famiglie.

L’Associazione svolge inoltre attività culturali, sportive, di volontariato e di protezione civile, collaborando con altre realtà del territorio e promuovendo iniziative di interesse collettivo.

L’elezione della nuova Presidenza provinciale rappresenta un momento importante per l’Associazione Nazionale Bersaglieri del territorio. Il rinnovo del Direttivo, svoltosi nella sede nicosiana, apre una nuova fase di lavoro condiviso tra le sezioni, con l’obiettivo di valorizzare i valori di servizio, fratellanza, memoria e impegno civile che da sempre caratterizzano il Corpo dei Bersaglieri.





Luogo: Enna

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.