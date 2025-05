Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito durante il servizio nella nona sezione del carcere Ucciardone a Palermo. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza è Rosario Chiarello, segretario regionale del sindacato sinappe. «Prestare servizio alla nona sezione per come riportato dal personale di Polizia è una continua tensione, le condizioni di lavoro sono davvero difficili – Ieri sera un detenuto con problemi mentali si recava in infermeria, ha cercato di eludere la vigilanza per aggredire un altro recluso. Mentre i colleghi hanno cercato di bloccarlo, lo stesso con una mossa fulminea ha colpito l’agente, ferendolo alla testa al braccio».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.