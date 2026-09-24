Degustazioni, incontri, presentazioni ed eventi tra Baviera e Baden-Württemberg per mettere in relazione ristoratori italiani e produzioni siciliane d’eccellenza.

Ha preso il via il 21 settembre la Sicily Week, un viaggio attraverso la Baviera e il Baden-Württemberg fatto di degustazioni, incontri professionali, presentazioni ed eventi dedicati alla cucina italiana e alle produzioni siciliane.

L’iniziativa si svolge sotto l’egida di I Go Italian, la rete che mette in relazione ristoratori, imprenditori e professionisti italiani che operano nel mondo, con l’obiettivo di valorizzare la cucina italiana, le produzioni di qualità e il ruolo della ristorazione come presidio della cultura italiana all’estero.

Un’iniziativa che si inserisce in un territorio nel quale la presenza italiana ha radici profonde. Secondo i dati ufficiali dell’Ufficio federale di statistica tedesco, in Germania vivono circa 650.000 persone con una storia migratoria italiana: 465.000 nate in Italia e successivamente emigrate e 185.000 nate in Germania. Quasi il 70% della popolazione con storia migratoria italiana vive in tre Länder: Baden-Württemberg, Renania Settentrionale-Vestfalia e Baviera. Nel solo Baden-Württemberg, alla fine del 2025, risultavano inoltre 173.210 residenti con cittadinanza italiana, quarta comunità straniera del Land.

La Sicily Week ha preso simbolicamente il via a Monaco di Baviera durante l’Oktoberfest, in occasione dell’appuntamento annuale di DEHOGA Bayern, organizzazione di riferimento del comparto alberghiero e della ristorazione bavarese con oltre 12.000 iscritti nella sola Baviera, oltre 100 i ristoratori presenti, al quale è intervenuto anche il console generale Fausto Panebianco. Nel corso della manifestazione con l’organizzatore della manifestazione Alexander Mario Maffei, referente per DEHOA Bayern, si è parlato della possibilità di una collaborazione del Sindacato tedesco in occasione del Gala Internazionale delle Radici Italiane previsto il 4 Gennaio al Teatro Massimo di Palermo.

Tra i protagonisti dell’incontro, Antonio Di Gorga, presidente della sezione italiana di DEHOGA Bayern e proprietario del ristorante Brunello a Fürstenfeldbruck, nell’area di Monaco di Baviera, dove ricopre anche un incarico istituzionale legato ai rapporti internazionali. Qui si trova anche Antonio Di Gorga del ristorante La campanella.

Gli appuntamenti in Baviera hanno permesso di incontrare alcune delle realtà costruite negli anni dagli italiani nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. A Planegg, Piero Bianco di Campobello di Mazara, ha costruito intorno a La Terrazza un vero e proprio ecosistema dell’accoglienza che comprende hotel, ristorante, enoteca e gelateria. Qui la Sicily Week ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto sul ruolo delle imprese italiane dell’ospitalità nella promozione del Made in Italy.

Tra le esperienze coinvolte anche quella del mazarese Ciro Mistretta, del Ristorante e Gelateria Roma, riferimento per la gastronomia siciliana e particolarmente attento alla valorizzazione della Nocellara del Belice, una delle produzioni DOP più rappresentative della Sicilia.

A Monaco di Baviera spazio anche alla pizza italiana con i fratelli Calvello, originari della Basilicata e diventati nel tempo un riferimento nel territorio per la cultura e la qualità della pizza.

Tra le eccellenze il Ristorante Incontro di Antonio Ciccarone, che ha sviluppato la propria proposta gastronomica proprio intorno al dialogo tra Italia e Germania.

Centro della presenza italiana in Baviera il ristorante Venezia di Piero Venezia, una delle personalità storiche dell’Italia in Germania. Altri momenti della Sicily Week hanno coinvolto Giuseppe Boccarusso, del ristorante Da Peppe a Landsberg am Lech; Giovanni Stincone, de La Pergola a Dietersheim-Eching, realtà impegnata anche nella formazione dei pizzaioli in Baviera; e Davide La Rocca, originario di Sciacca, del ristorante Duetto 2 di Landsberg am Lech.

Incontri, degustazioni e presentazioni hanno consentito di raccontare i prodotti siciliani e le storie degli italiani che attraverso ristoranti, pizzerie, gelaterie e strutture dell’ospitalità hanno costruito imprese e relazioni nei territori nei quali vivono.

A Stoccarda l’incontro tra produttori siciliani e ristoratori italiani

La Sicily Week prosegue nel Baden-Württemberg, dove il programma entra nel vivo con un evento speciale dedicato all’incontro tra i produttori siciliani e i professionisti della ristorazione italiana in Germania.

A Stoccarda gli onori di casa saranno affidati a Concetta Ragusa, del ristorante La Gioia, chef e vicepresidente dell’associazione degli chef italiani in Germania, che curerà una serata di degustazione e presentazione delle produzioni siciliane d’eccellenza.

Olio e olive Nocellara del Belice, vini, amari e liquori, conserve e trasformati di frutta tropicale coltivata in Sicilia saranno gli strumenti per raccontare una Sicilia contemporanea e produttiva e, contemporaneamente, creare nuove relazioni con chi ogni giorno propone la cucina italiana al pubblico tedesco.

Ospite degli appuntamenti gastronomici sarà Salvatore “Toti” Convitto, chef e pizzaiolo di Partinico, che lavorerà insieme ai colleghi del Baden-Württemberg in momenti di preparazione, degustazione e confronto dedicati alla pizza e alla cucina italiana.

Dalla Sicilia parteciperanno Valentina Blunda, presidente della cooperativa Belice Food Sicily Valley, realtà specializzata nella produzione di olio e olive Nocellara del Belice; Floriana Catanzaro e Rosolino Palazzolo, dell’Orto di Rosolino, con i loro trasformati a base di frutta tropicale siciliana; Calogero Mazzara, con il Salaparuta DOC dell’azienda Leonarda Tardi; e Spazio Modica, con una selezione di limoncelli e amari della Conca d’Oro di Palermo.

Sempre a Stoccarda, ci sarà Marinella in Cucina, specializzata nella promozione dei prodotti tipici Siciliani.

La Sicily Week farà quindi tappa ad Amstetten, alla Pietra Verde di Davide e Gabriele Vitale, per un ulteriore appuntamento dedicato alla presentazione e alla degustazione delle produzioni siciliane e all’incontro con la comunità italiana del territorio.

L’obiettivo della Sicily Week è mettere in relazione due parti di uno stesso sistema: chi produce eccellenza in Sicilia e chi, vivendo e lavorando all’estero, rappresenta quotidianamente l’Italia attraverso la cucina e l’ospitalità.

Una rete nella quale ristoranti, pizzerie, gelaterie e imprese dell’accoglienza non sono soltanto attività economiche, ma luoghi nei quali la cultura italiana viene raccontata, condivisa e tramandata ogni giorno.

Le attività sono realizzate da Più Trentanove SB Srl, società iscritta nella sezione delle Imprese Culturali e Creative, che opera attraverso i brand il Made in Sicily e I Go Italian.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della misura “Sicilia che piace”, promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive.

Il percorso è anche l’occasione per invitare formalmente referenti della comunità italiana in Germania a Palermo in occasione del Gala Internazionale delle Radici che si terrà il 4 Gennaio 2027 nell’ambito del Progetto Roots.

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