Enrico Brignano torna in Sicilia con il suo show “Bello di Mamma!”, che si terrà domani, 24 marzo, al Palarescifina di Messina. Lo spettacolo è un’occasione per vivere dal vivo l’ironia, il talento e l’energia di Brignano, il quale vuole riportare gli spettatori all’immagine dell’infanzia.

Il tema dello spettacolo

Al centro di “Bello di Mamma!” (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti sentiamo il bisogno di tornare a quall’abbraccio che da bambini ci faceva sentire al sicuro. Il punto di partenza è l’immagine universale dell’infanzia: la voce della madre che risolveva le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scaldava gambe e cuore. Quel “bello di mamma” che proteggeva o, quando necessario, rimetteva in riga. Ad accompagnare Brignano in “Bello di Mamma!” ci sarà anche un’orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste.

Il nuovo tuor di Enrico Brignano è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.

I biglietti sono ancora disponibili online nei circuiti ordinari e nei punti vendita autorizzati e domani pomeriggio si potranno acquistare anche al botteghino del Palarescifina.