Enrico Porzio e Lorenzo Aiello a Napoli per “Una Pizza per un Sorriso”

di Press Service

05/05/2023

Giorno 16 maggio 2023 una pizza per regalare un sorriso ai ragazzi dei quartieri Spagnoli, Sanità e Scampia. È questo il senso dell’iniziativa, denominata “Una pizza per un sorriso“, progetto che nasce nel 2012, da un’idea dello chef pizzaiolo villabatese Lorenzo Aiello, basata sull’inclusività e la solidarietà. Per l’occasione Lorenzo Aiello da Palermo e Errico Porzio insieme per regalare un sorriso ai ragazzi quartieri Spagnoli, Sanità e Scampia. Musica, divertimento, animazione e intrattenimento per un pomeriggio in allegria. “Sono orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto. Scendiamo in campo per quelle realtà meno fortunate e per i ragazzi diversamente abili, proprio per proporre i principi dell’inclusività. Il tutto a titolo chiaramente gratuito. Voglio ringraziare chi mette a disposizione gli spazi per organizzare l’evento, dando così la possibilità ai bambini di potersi cimentare nelle basi di questa meravigliosa passione.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.