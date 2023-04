COMED – PROGETTO COMFORT -GREEN EXPO DEL MEDITERRANEO – realizzato

nell’ambito del PROGETTO CATANIA 2030 AMBIENTE E AMBIENTE e patrocinato

dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi

di Pubblica Utilità (Dipartimento Regionale dell’Energia), dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica, pone la sua attenzione sul tema

dell’Ambiente e sulla capacità d’intervenire con equilibrate misure,

atte a mitigare e ridurre gli effetti che derivano dagli impatti

sistemici, causati tra l’altro dalla forte pressione prodotta

dall’inquinamento antropico.

Sulla centralità dell’argomento, ha rivolto il proprio interesse

istituzionale, l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Elena

Pagana che, ha coinvolto nella partecipazione fieristica, in programma a

Misterbianco (CT) dal 19 al 21 aprile, tutti gli Enti regionali gestori

di aree protette, di riserve marine, zone SIC e Parchi Regionali.

Con questo progetto, finanziato dalla Regione Siciliana, l’Assessore

Pagana promuove attraverso stakeholders istituzionali, la campagna di

sensibilizzazione riguardante il processo della transizione ecologica,

energetica e digitale nel ciclo dell’acqua, dei rifiuti, delle risorse,

delle fonti energetiche rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Per l’Assessore Pagana -occorre – che tutti gli attori locali e

regionali che popolano i Paesi dell’area mediterranea, agiscano

per un nuovo Green Deal, così come evidenziato tra gli ambiti politici,

nella nuova agenda dell’UE per il Mediterraneo, voluta dalla Commissione

Europea.

L’obiettivo, infatti, -sostiene – è quello di accelerare il processo di

rinnovamento dei Paesi del Mediterraneo nel contesto del Green Deal

Europeo, proponendo strategie utili alla protezione della biodiversità.

I Parchi regionali e, tutte le aree protette – sottolinea – sono ricchi

contenitori di biodiversità, estremamente importanti per tutta

l’Umanità e fonte per l’uomo di beni, servizi e risorse che hanno un

ruolo chiave nella costruzione dell’economia delle comunità umane. Non

possiamo agire separatamente l’uno dagli altri, per raggiungere i

risultati voluti se non, attraverso l’ottica della condivisione che

ciascuna specie nell’ecosistema in cui vive, ha un ruolo essenziale su

scala locale e la sua diminuzione avrà come causa conseguente, un forte

impatto per la stabilità degli habitat naturali.

Ne è convinto il Commissario straordinario dell’Ente Parco Salvatore

Caltagirone che, nell’ambito della sostenibilità ambientale, ritiene sia

necessario garantire sempre più, ed in linea con l’Agenda europea, una

corretta gestione delle aree protette, perché la protezione

dell’ambiente e la volontà di affrontare il problema della perdita di

specie e di ecosistemi, sono tematiche propedeutiche a rafforzare,

interventi strutturati su progetti a carattere scientifico, da svolgersi

anche in forme di partenariato con Università, Centri Studi e di

Ricerca anche con altri Paesi del Mediterraneo.

Abbiamo bisogno, – continua – di puntare sul ripristino degli ecosistemi

danneggiati, attraverso metodi di agricoltura biologica, la riduzione

dell’uso di pesticidi che danneggiano la fauna, il rimboschimento, la

conservazione in situ e ex situ di esemplari unici di piante, testimoni

di habitat naturali incontaminati con livelli biologici inalterati.

Bisogna preservare le specie senza correre il rischio di alterare,

alcuna funzione riproduttiva, perché la sfida di ridurre le emissioni di

gas serra, non può che essere basata su investimenti che diano ampio

respiro all’ambiente.

Il commissario Caltagirone, – ritiene – a livello istituzionale che, la

stessa “transizione e.” non può, che attuarsi attraverso l’adozione di

buone pratiche, come già avviate dall’Ente con la concessione di marchi

di qualità ambientale sulla ristorazione e sulla ricettività, il marchio

Paniere Natura, l’introduzione anche nella rete museale dei geopark di

sistemi innovativi (visore, realtà aumentata e virtuale) e l’adesione a

progetti Erasmus+.

Proprio sui cambiamenti climatici, il Parco delle Madonie, è partner con

altri Paesi europei, in un Progetto Erasmus+ che ha per oggetto

attraverso la fotografia, lo studio dei cambiamenti climatici per

l’implementazione di nuove forme di metodologia scolastiche, applicate

alla geografia e lo studio dei geopark.

Anche da un punto di vista turistico, la ricettività e la ristorazione,

devono essere ecosostenibili privilegiando, ad esempio, il consumo di

prodotti a chilometro zero, sviluppando le produzioni artigianali,

incentivando gli acquisti verdi. Per questo, conclude, bisogna far leva

sulle generazioni scolastiche e trasmettere l’amore per qualsiasi

territorio, quello che curato, preservato e valorizzato, può essere la

meta per una fantastica vacanza all’insegna della transizione ecologica.

Info e materiali utili del Parco delle Madonie, si possono trovare

presso lo stand della Regione Siciliana per programmare le visite

guidate nel Parco.

