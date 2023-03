Si è svolta presso Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, la conferenza stampa per la presentazione del progetto promosso dalla Sicilia Football Association che vede coinvolto il Parco delle Madonie, quale scenario naturale del prossimo trofeo calcistico internazionale programmato per il mese di giugno 2023, tra le Nazionali maggiori di Sicilia e Corsica (Corsica Football Association e Sicilia Football Association).

Sottoscritti, durante la conferenza stampa, i tre Protocolli d’Intesa tra l’Ente Parco delle Madonie, le due Associazioni calcistiche e la Football4people(s) alla presenza dei firmatari: Commissario Straordinario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone; il Presidente della Sicilia della F.A. Salvatore Mangano e della Corsica F.A. André Di Scala; il Presidente dell’Associazione Foot4People(s) Giovanni Privitera.

In dettaglio, gli accordi firmati con le Associazioni, prevedono la promozione dell’immagine dell’Ente e del territorio madonita, attraverso il connubio tra calcio, identità e cultura.

Per il presidente della F.A. Corsica, André Di Scala – “ il calcio unisce i popoli”. I ritiri delle due Nazionali, avverranno in quattro Comuni

del territorio madonita, con allenamenti ed amichevoli con squadre locali. Sarà organizzata sul territorio la cerimonia di presentazione del trofeo ed infine è prevista la partecipazione ad eventi culturali, di cooperazione economica ed iniziative sociali, programmati nei

Comuni del Parco, sempre nel mese di giugno.



Si tratta, afferma Caltagirone, di una sana competizione sportiva che richiama un passato storico del calcio madonita, ben radicato sul

territorio sin dal lontano 1950 e questa modalità di coinvolgimento del Parco, crea un connubio simbiotico tra diversi attori che darà modo di attrarre tanti visitatori interessati alla storia della nostra cultura.

Non solo, dunque, un evento sportivo di livello agonistico, ma un’opportunità di “mettere in campo” un’intera comunità che, fortemente radicata al territorio natio, vedrà il coinvolgimento dei suoi attori istituzionali, imprenditoriali, sportivi, culturali e sociali in una serie di eventi ed iniziative che saranno coordinati dall’associazione Fooot4people(s).

Lo sport sano e competitivo, conclude Caltagirone, è quello che riesce a raccontare nella sua più alta forma espressiva, la terra siciliana

con la regola del Fair play nel rispetto delle regole e dell’avversario e, i risultati ottenuti, saranno correlati all’impegno profuso tra le parti coinvolte.

