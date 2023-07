30 anni appena compiuti ed è già una delle migliori promesse del panorama cinematografico del Belpaese, il suo primo film, un travolgente e suggestivo intreccio tra amore e dolore, sofferenza e rinascita ispirato e dedicato alla Gen Z, “Blu come i tuoi occhi”, debutterà in Italia a fine estate in esclusiva su CHILI – per poi essere distribuito in altri sei paesi -, e vanta già numerosissimi riconoscimenti a livello internazionale – tra cui la prestigiosa candidatura come miglior film al Premio Leonardo Da Vinci -, ma la sua Arte non conosce confini e dal 14 Luglio 2023 è disponibile per Mondadori, Feltrinelli ed Amazon il suo primo libro, “Cinexpress”, un viaggio unico, entusiasmante e coinvolgente nel cuore pulsante della cinematografia. Questo è Eric Veneziano, regista, sceneggiatore e autore eporediese classe 1993 che sta innovando il modo di fare e vivere il cinema in Italia.

“Cinexpress. Il passaporto per il mondo della cinematografia” è un’immersione a pieni polmoni nella Settima Arte, un’affascinante escursione tra immagini ed emozioni trasposte e racchiuse in 118 pagine da leggere tutte d’un fiato, per entrare nel vivo delle storie, degli aneddoti e dei retroscena che hanno dato vita ad indimenticabili capolavori.

Con una prosa evocativa ed un’analisi profonda e minuziosa, il cineasta piemontese accarezza i 5 sensi accompagnando il lettore in un mondo parallelo, quello che ci consente al contempo di comprendere la realtà e di evaderla, quello che nonostante le sue evoluzioni e le sue trasformazioni, continua ad appassionarci, consentendoci di scorgere, su piccoli e grandi schermi, la meravigliosa complessità che vive ed abita in ciascuno di noi.

«Ho deciso di creare un libro per racchiudervi tutto l’essenziale – dichiara Eric Veneziano -; non importa se lo leggerà un principiante curioso o un esperto desideroso di approfondire. “Cinexpress” è una guida completa che abbraccia la storia del cinema, i metodi di recitazione, i generi cinematografici, la composizione letteraria di un film e molto altro ancora…È un volume che condurrà chiunque lo possieda nei segreti e nelle sfumature che si celano dietro la magia del cinema».

Una preziosa risorsa, uno scrigno di ricordi ed emozioni per tutti i cinèfili e per coloro che desiderano approfondire la comprensione di un universo artefatto ma più vero che mai, da sempre sospeso tra quella pura finzione sostenuta da Christian Metz e la realtà, quella verità filmata ventiquattro volte al secondo promossa da Jean-Luc Godard.

Grazie ad una prospettiva unica e coinvolgente e ad un approccio chiaro e accattivante, “Cinexpress” riconferma Veneziano come una delle voci più autorevoli nel campo della cinematografia moderna, sia come regista che come autore.

