“Mentre i cittadini aspettano risposte concrete per far fronte al carico fiscale, la Giunta Toscano resta immobile, paralizzata dai propri giochi di equilibrio politico”. È durissimo l’affondo del consigliere di opposizione Michele Cavarretta, primo firmatario della mozione per l’adesione alla Rottamazione Quinquies, approvata lo scorso 26 febbraio dall’intero Consiglio Comunale.

Nonostante il voto unanime dell’aula, che ha sancito una volontà politica chiara e condivisa per offrire un sollievo economico alle famiglie e alle imprese del territorio, l’iter amministrativo risulta a oggi non ancora avviato. Una negligenza grave, se si considera che siamo ormai a ridosso del 30 aprile, termine ultimo per consentire ai contribuenti di aderire a questa importante misura di agevolazione fiscale.





“Il 26 febbraio abbiamo scritto una pagina di buona politica – dichiara Cavarretta Capogruppo del gruppo misto – approvando all’unanimità un atto che impegna il Comune a recepire le agevolazioni sui tributi locali. Eppure, da quel giorno, è calato il silenzio. La Giunta sembra troppo impegnata nel fare i conti quotidiani di una maggioranza sempre più traballante e divisa, piuttosto che dare seguito a quanto stabilito dall’aula”.

L’adesione alla rottamazione non è una concessione della Giunta, ma un atto di equità sociale e responsabilità amministrativa già sancito dal Consiglio Comunale ericino. Per questo esorto la Sindaca Toscano di attivarsi immediatamente al fine di onorare il mandato ricevuto dall’assise consiliare: la lealtà verso le istituzioni e il rispetto per i cittadini che attendono risposte concrete devono finalmente prevalere sulle logiche di sopravvivenza politica.



Luogo: Erice

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