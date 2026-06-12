È ispirato all’atmosfera energica e vitale che trasmette il sole caldo della Sicilia, Erotic Sun, il nuovo singolo del percussionista e produttore siciliano Pier Avellino, realizzato in collaborazione con il violinista Vincent Palazzo, e in uscita oggi- venerdì 12 giugno- su tutte le piattaforme di streaming musicale.



Nata grazie alla rinnovata collaborazione tra i due musicisti, Erotic Sun è una traccia totalmente strumentale, in cui l’eleganza e la virtuosità del violino di Vincent Palazzo dialogano perfettamente con il ritmo energico delle percussioni di Pier Avellino.



Il risultato è una melodia che risulta sensuale, elegante e travolgente al contempo, una perfetta hit per l’estate, non solo da ascoltare ma anche da ballare.





“Ci piacerebbe diventasse una delle colonne sonore dell’estate dei siciliani- affermano Avellino e Palazzo – d’altronde è proprio al sole caldo della nostra Sicilia che ci siamo ispirati nel realizzare questo pezzo. Erotic Sun vuole richiamare l’eros inteso come energia vitale, capace di unire ritmo, emozione e calore in un’unica esperienza musicale”.



Pier Avellino e Vincent Palazzo hanno già collaborato molti anni fa, quando facevano parte del trio Darba, che ha calcato numerosi palchi della Sicilia, distinguendosi per l’originalità della proposta musicale. Forti di un’intesa artistica già assodata e del bagaglio di esperienze maturato, i due lanciano oggi un progetto più maturo e ambizioso, che segna una nuova fase del loro percorso artistico comune.





Il video del singolo- girato in uno dei luoghi più suggestivi del trapanese, Macari, e in parte al Lido Sabbione di San Vito Lo Capo – racconta di questo rinnovato incontro tra i due musicisti siciliani.



“Felice di questa rinnovata liasion – conclude il percussionista e produttore siciliano Pier Avellino- che ci porterà nuovamente insieme sui palchi siciliani per presentare al pubblico il nuovo brano”.



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