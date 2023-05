L’Ersu di Palermo intende esperire un’indagine di mercato, mediante acquisizione di manifestazioni di interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori ai quali inviare apposito invito a partecipare a gara informale, preordinata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, del servizio di verifica e monitoraggio degli standard di sicurezza alimentare e qualitativi del servizio di ristorazione erogato dallo stesso Ente.

“Con la pubblicazione di questa procedura – dichiara il presidente Michele D’Amico – il C. di A. ERSU vuole aggiungere un tassello ulteriore per monitorare costantemente la qualità della ristorazione dei circa 400mila pasti annui erogati. Questa misura si aggiunge ai protocolli HCCP già utilizzati dall’azienda COT Ristorazione, ma anche al numero whatsapp (numero telefonico 3398765382) dove gli studenti possono inviare in tempo reale eventuali suggerimenti, richieste o segnalazioni attraverso foto, testi oppure video. Non appena i rappresentanti degli studenti del C. di A. designeranno i loro rappresentanti – conclude il presidente ERSU – partirà anche la “Commissione paritetica Mensa”, in cui coinvolgere tutti i soggetti coinvolti nella ristorazione con il fine di monitorare il servizio e proporre nuove iniziative per, dinamicamente, fare evolvere il servizio e garantire lo standard positivo di gradimento”.

I soggetti interessati potranno consultare sull’albo online dell’Ente:

la Determina a contrarre n. 79/2023 per l’affidamento del Servizio “Verifica e monitoraggio degli standard di sicurezza alimentare e qualitativi del servizio di ristorazione erogato dall’Ersu di Palermo“;

l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di gara informale, preordinata all’affidamento diretto, servizio verifica e monitoraggio standard sicurezza alimentare e qualitativi servizio ristorazione erogato dall’ERSU di Palermo;

l’istanza di partecipazione all’avviso.

Scadenza presentazione manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del 29/5/2023, esclusivamente tramite portale di eProcurement dell’Ente raggiungibile dal seguente link:

https://ersupalermo.traspare.com/employees/sign_up

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali raggiungibili al seguente link:

https://ersupalermo.traspare.com

Per eventuali comunicazioni contattare:

l’I.D. Dott. Vincenzo Terzo (cell. 3398765338);

l’Op. Angela Lo Nardo (cell. 3398765402)

