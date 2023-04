Il presidente dell’Ersu, Michele D’Amico, in merito al servizio di ristorazione informa che la prossima settimana verrà pubblicata dal direttore dell’Ente la manifestazione d’interesse per il controllo qualità sui pasti prodotti e distribuiti dall’azienda che già per contratto utilizza il protocollo HACCP.

Inoltre invita gli studenti a contestare, immediatamente, al direttore della sala ristorazione eventuali problematiche registrate al fine di contestualizzare eventuali problematiche rilevate e a informare anche la dirigenza dell’Ersu per prendere eventuali provvedimenti.

Proporrà al prossimo C. di A. di istituire un’apposita “Commissione paritetica Mensa”, in cui coinvolgere tutti gli “attori” coinvolti e le rappresentanze studentesche con il fine di monitorare il servizio di ristorazione e proporre nuove iniziative per, in modo dinamico, fare evolvere positivamente il servizio e garantire lo standard positivo di gradimento;

Sta dando mandato al direttore di istituire un numero whatsapp dedicato alla ristorazione in cui fare pervenire all’Ersu eventuali proposte, segnalazioni o feedback sul servizio di ristorazione.

