Debutto letterario per Nathan Romania di Piscopo, che domenica 5 luglio, alle 19.30, presenterà a Villa Ardizzone, in viale Mario Rapisardi 114, il suo primo romanzo, “Questa è l’ultima… poi smetto… forse”, pubblicato da NABIS Editrice in edizione bilingue italiano-inglese.

L’incontro, a ingresso libero, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere un’opera che nasce da un percorso personale e affronta temi legati all’identità, alla consapevolezza e alla rinascita interiore.





Un racconto di introspezione e ricerca

Nel romanzo l’autrice propone una narrazione fortemente autobiografica e introspettiva, costruita come un viaggio attraverso esperienze, emozioni e trasformazioni personali.

Ad accompagnare Nathan Romania di Piscopo durante la presentazione saranno la professoressa Maria Liliana Nigro, autrice della prefazione del volume, e lo psicologo Vincenzo Di Natale, che dialogheranno con l’autrice sui contenuti e sul percorso che ha portato alla nascita del libro.





Appuntamento a Villa Ardizzone

La presentazione si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Ardizzone e rappresenterà il primo incontro pubblico dedicato al romanzo.

L’evento è aperto a lettori, appassionati di letteratura e a quanti desiderano conoscere da vicino il percorso artistico e umano dell’autrice, al suo esordio nel panorama editoriale.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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