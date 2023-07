Torna come tradizione l’esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia nel periodo estivo.

L’apertura della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia nella chiesa Cattedrale avrà luogo domani, domenica 9, dalle ore 7.30 sino al termine della messa delle ore 19.00. Una scelta della Deputazione della Cappella di Santa Lucia nel segno della tradizione: nei mesi estivi il simulacro di Santa Lucia viene esposto per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere un saluto ed una preghiera alla patrona.

Le messe saranno celebrate alle 8.00, alle 11,30, alle 19.00 (con la chiusura, al termine della messa, del Simulacro)

La Deputazione ha deciso che le altre aperture straordinarie estive saranno il 13 agosto e il 10 settembre sempre con le stesse modalità.

L’apertura della nicchia sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della Deputazione. “ Riscontriamo l’affetto da parte di tanti fedeli – ha detto il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, l’avv. Pucci Piccione – . Le celebrazioni eucaristiche sono sempre molto partecipa t e e tantissimi pellegrini entra no nella cappella anche solo per una preghiera alla martire siracusana”.

