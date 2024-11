Martedì 3 dicembre alle ore 18 appuntamento con la beneficenza contro la violenza sulle donne a Casa Mehari, villa confiscata alla criminalità locale di proprietà del Comune di Quarto, nell’area flegrea della città metropolitana di Napoli. L’iniziativa è organizzata dalla delegazione campana dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino che, su iniziativa della delegata regionale Valentina Carputo, ha coinvolto Carlos Veloso Dos Santos, amministratore delegato Amorim Cork Italia per allargare il momento di degustazione al mitico vino fortificato portoghese, con alcuni Porto da lui selezionati.

Sei, quindi, saranno i vini in degustazione da abbinare alla pasticceria napoletana di Francesco D’Alena (Campi Flegrei Box) e il cioccolato di Mario Gallucci: tre vini campani, inclusi passiti e tre diverse tipologie di Porto. Il confronto con degustazione sarà moderato dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo; interverranno Daniela Mastroberardino (Presidente Nazionale dell’Associazione Le Donne del Vino), Tommaso Luongo (Presidente AIS Campania), Carmela Bruna Musello (dirigente scolastica IpseoaDuca di Buonvicino) e lo stesso Carlos Veloso Dos Santos, da sempre molto sensibile alle iniziative dell’Associazione.

Una serata ricca di suggestioni che sarà arricchita anche da un breve monologo: “Io non ho fatto niente” di Maurizio De Giovanni, interpretato da Arturo Delogudell’ associazine Artemide, nonché dalla testimonianza di Enza Cipolletta, l’aspirante sommelier campana inclusa tra le 7 donne italiane selezionate per il progetto «essenze di vite» in memoria delle socie Donatella Briosi e Marisa Leo, le due socie vittime di femminicidio. Il progetto è stato lanciato in occasione dello scorso Vinitaly 2024 in collaborazione con AIS Italia per assegnare 7 borse di studio a copertura della frequentazione dei tre livelli del corso per sommelier AIS in tutta Italia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Quarto sarà trasmesso in diretta social sulle pagine di riferimento, ripreso dal Corriere di Pianura TV con interviste in loco in collaborazione conRadio Mehari per massimizzare l’eco del valore di tale iniziativa.

Tutti gli ospiti potranno accedere acquistando un ticket che sarà raccolto dall’ associazione Artemide e interamente devoluto in beneficenza a Casa Mehari.

Info e prenotazioni:

Valentina Carputo, delegata Donne del vino Campania

Cell: 331 8844094

Email: campania@ledonnedelvino.com





Luogo: Casa mehari, Casa Mehari, QUARTO, NAPOLI, CAMPANIA

