Zafferana Etnea, la meta estiva più amata dell’Etna, si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’intrattenimento e della cultura, con un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti da luglio a settembre. Anche quest’anno la “perla dell’Etna” si conferma protagonista della stagione estiva, proponendo un variegato programma che spazia dai grandi concerti agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali, animando l’anfiteatro Borsellino ma anche piazze, frazioni e spazi suggestivi,

Tutti i dettagli dell’edizione 2026 saranno presentati ufficialmente lunedì 6 luglio alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea, nel corso di una conferenza stampa aperta ai media e al pubblico.

All’incontro interverranno:

• il Sindaco di Zafferana Etnea, Salvatore Russo

• il Vicesindaco, Salvo Coco

• l’Assessore alla Cultura, Ata Pappalardo

• l’Assessore al Bilancio, Ezio Pappalardo

Saranno inoltre presenti i promoter degli

Luogo: Comune di Zafferana Etnea

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