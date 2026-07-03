Dopo 22 anni di conduzione

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? dopo 22 anni alla conduzione. L’AD della Rai Giampaolo Rossi le ha tributato un omaggio pubblico durante la presentazione dei palinsesti tenutasi al Teatro delle Muse di Ancona. Il futuro del programma resta aperto.

L’omaggio di Rossi e la porta aperta a Sciarelli

Alla platea del Teatro delle Muse, l’AD Rai Giampaolo Rossi ha detto: “È doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di Tg3 e 22 anni alla conduzione di Chi l’ha visto, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione. Ci mancherà, ma confidiamo di continuare con lei con altri progetti”.

Le parole di Rossi hanno ricevuto un applauso dai presenti. Nessuna indicazione sul successore.

Coletta: “Mi sarebbe piaciuto condurlo”

In conferenza stampa, subito dopo la presentazione dei palinsesti, il Direttore Coordinamento Generi Stefano Coletta ha preso la parola su Chi l’ha visto? con una dichiarazione che non lascia spazio a ambiguità: “Mi sarebbe piaciuto condurre Chi l’ha visto. La questione nasce nella dialettica con l’Ad e solo perché per dieci anni ho scritto e ho rilanciato il programma insieme a Sciarelli. Una donna straordinaria, con coraggio dico che è la persona che tratta cronaca nera facendo sempre un passo indietro: doti uniche”.

Coletta ha poi sviluppato il ragionamento sul legame personale con il programma: “Ho sicuramente nel cuore i programmi scritti da me, questo è quello che ha un posto speciale perché ti dà il senso di fare l’autore nella Rai. Spesso siamo egoriferiti e quel programma ti cambia la prospettiva. Sì, desideravo farlo perché è sulle mie corde ma ciascuno deve fare il suo. Penso di essere utile all’azienda ma è un grande dispiacere, perché raccontare quella vita è la cosa più bella che la Rai può consegnare”.

Il Direttore ha anche aperto un’ipotesi inaspettata: “Prendo qui la responsabilità di dire che chissà che Sciarelli possa prendere un colpo di testa e decidere di tornare alla conduzione. Dopo quel portato così serio è difficile pensare di poterla sostituire. Quel programma crea stanchezza, la capisco, e insieme verrà scelta la strada più autentica per andare avanti”.

Giletti: “Mai escludere niente”

A margine della stessa presentazione, Massimo Giletti, conduttore de Lo Stato delle Cose, ha commentato il futuro di Chi l’ha visto? con un’apertura esplicita alla candidatura. Prima ha chiarito la sua posizione contrattuale generale: “Intanto io devo ancora firmare, non vorrei spiazzare. Finché non si firma e finché non ci si siede a un tavolo per ragionare su tutto, tutto è possibile”.

Poi è arrivato direttamente al punto, con una battuta e una dichiarazione precisa: “Nella vita mi hanno proposto quasi tutto, meno l’Angelus che è di dominio vaticano”. E poi: “Mai escludere niente. È un programma molto interessante, ha un gruppo di lavoro fantastico e io amo le sfide. Vi ho detto non ho ancora firmato il contratto, tutto è possibile”.