Roccapalumba si prepara a vivere un’estate ricca di eventi, musica, cultura, spettacolo e tradizione, con un programma pensato per coinvolgere cittadini, visitatori e famiglie. L’Estate Roccapalumbese 2026 propone un calendario ricco e variegato che accompagnerà la comunità per tutta la stagione, con appuntamenti dedicati alla cultura, allo sport, alla musica, al teatro, alle tradizioni religiose e all’intrattenimento.





Grande spazio alla XXVII Edizione della Rassegna Teatrale “Città di Roccapalumba”, con numerosi appuntamenti che porteranno sul palco commedie e compagnie teatrali provenienti dal territorio. Il 13 agosto sarà uno degli appuntamenti clou dell’estate: in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, Roccapalumba ospiterà una grande serata di spettacolo con Anna Tatangelo e Pandolfo, per una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento. E ancora, il 10 agosto torna la “Notte Bianca sotto le Stelle”, una lunga serata dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del paese, con musei, visite, degustazioni, spettacoli e, naturalmente, DJ set per vivere il centro cittadino fino a tarda notte.





Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, lo sport, le iniziative culturali, le serate musicali, le degustazioni dei prodotti tipici, gli eventi legati alle tradizioni locali e gli appuntamenti religiosi che rappresentano una parte importante dell’identità della nostra comunità. L’Amministrazione Comunale, insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, invita tutti a partecipare, condividere e vivere gli appuntamenti dell’Estate Roccapalumbese 2026.

Luogo: ROCCAPALUMBA, PALERMO, SICILIA

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