Etna, al via la maratona ViniMilo, con Oscar Farinetti e la cena per Save The Children

di Press Service

01/09/2026

Dopo due straordinarie serate, da Barone di Villagrande e da Iuppa, con vini vulcanici da tutto il mondo, il libro di G.R.A.S.P.O sui vitigni reliquia e micro e macro produzioni di Etna Bianco Superiore, nonché il viaggio virtuale nei porti della Sicilia sulle rotte di Ulisse (Onav Catania), ecco gli eventi di questa prima settimana. Grazie ai quali la 46/a edizione della manifestazione – che ha preso il via il 27 agosto e si concluderà il 13 settembre – entra nel vivo con un fitto calendario di appuntamenti chiuso dalla tradizionale festa di piazza dei week end.

Con due straordinarie serate in vigna, da Barone di Villagrande e da Iuppa, con vini vulcanici da tutto il mondo, il libro di G.R.A.S.P.O sui vitigni reliquia in tutta Italia e micro e macro produzioni di Etna Bianco Superiore; dopo il viaggio virtuale nei porti della Sicilia sulle rotte di Ulisse (Onav Catania), la 46/a edizione di ViniMilo (27 agosto-13 settembre) entra nel vivo con il fitto calendario di appuntamenti della prima settimana, che, insieme alla presenza di Oscar Farinetti e alla cena a sostegno di Save The Children (2/9), culminerà con la tradizionale festa di piazza (5/6 settembre).

Grande attesa per mercoledì 2 settembre, quando ViniMilo ospiterà lo scrittore e imprenditore Oscar Farinetti prima della cena di beneficenza a favore di Save the Children, l’Organizzazione internazionale indipendente che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in Italia e nel mondo. Di scena l’Etna e le Langhe piemontesi. Ai fornelli gli chef Ugo Alciati (Ristorante Da Guido, Fontanafredda, CN) e Lina Castorina (Osteria 4 Archi, Milo) e un menù che tra cibo e vini attraversa due territori, la Sicilia e il Piemonte, e porta in tavola piatti rigenerati dalla contaminazione di materie prime: come il risotto Carnaroli al pesto di erbe spontanee, ricotta e acciughe. Per partecipare alla cena occorre una donazione minima, per persona, di euro 100 a favore di Save the Children tramite un bonifico (IBAN IT71P0501803200000011184009 Causale “Gran Galà ViniMilo 2026”) e dopo inviare la ricevuta via whatsapp al numero 368 7237933 (la ricevuta, da conservare, varrà come titolo di ingresso alla serata, info segreteria@vinimilo.it). La cena di beneficenza – organizzata dal Comune, guidato dalla sindaca Maria Aurora Catalano, in collaborazione con Cronache di Gusto – sarà preceduta da una conversazione con Oscar Farinetti, scrittore, imprenditore e fondatore di Eataly, che a ViniMilo presenterà il suo ultimo romanzo “La regola del silenzio” (Bompiani). Conducono l’incontro i giornalisti Fabrizio Carrera e Andrea Giuseppe Cerra.

Gli appuntamenti della prima settimana: lunedì 31 la presentazione del libro di Grazia Pitruzzella, l’1 settembre la degustazioni di oli EVO di tutta la Sicilia e vini dell’Etna con il Consorzio DOP Monte Etna; giovedì 3 la presentazione del libro di Rocco Catalano dedicato a Luigi Veronelli; venerdì 4 la degustazione a cura di FIS dedicata all’annata 2022 sull’Etna condotta da Daniela Scrobogna, responsabile della didattica FIS che ogni anno dedica un master ai vini dell’Etna; sabato 5 di scena Slow Food con un incontro su biodiversità e produttori di presidi in Sicilia; infine domenica 6 i sommelier di Sapori e Saperi proporranno un affascinante percorso che mette a confronto i vini dell’Etna con i francesi della Borgogna attraverso sei etichette.

Particolare interesse desta il “Piatto ViniMilo”, la novità di questa edizione 2026 che vede protagonisti i ristoratori di Milo con una ricetta originale dedicata alla manifestazione e in alcuni casi all’Etna Bianco Superiore DOC. Hanno aderito Osteria 4 Archi (Saro Grasso con il DolceMilo, millefoglie con crema e carricante caramellato); Da Rinuccio (Giusy Granata, e i tortelli 40 tuorli con ricotta, mentuccia e more); Nonna Vita (Salvo Sorbello con il cosciotto di maiale alle erbe dell’Etna), Al Braciere (Andrea Polimeni, con il risotto di porcini freschi e la pizza “Tra mare e vulcano”).

Partner e patrocinatori di ViniMilo 2026 sono gli enti: Consorzio di Tutela Etna Doc, IRVO, Unict (Di3A); i produttori: Barone di Villagrande, Benanti Viticoltori, Favazza, Cantine Iuppa, Maugeri, I Vigneri; le associazioni: Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, Ais, Fis, Fisar, Onav, Sapori e Saperi, Slow Food Catania, APO (Associazione Produttori Olivicoli) e Cronache di Gusto, testata online di enogastronomia. Il programma completo sul sito ufficiale ViniMilo.it e sui profili social.

CALENDARIO VINIMILO, PRIMA SETTIMANA

31 agosto – 6 settembre





Lunedì 31 agosto, Scalinata Largo dei Mille, ore 18.30. Grazia Pitruzzella presenta la guida monografica dedicata all’Etna, pubblicata da Idea Montagna e distribuita in libreria. Alla scoperta della “Muntagna” e dei suoi itinerari meno battuti percorrendo cammini e sentieri con il supporto di una guida esperta come Grazia Pitruzzella, accompagnatore di Media Montagna e appassionata di erbe medicinali che raccoglie e trasforma in medicamenti naturali. Con l’autrice è Giuseppe Scarpinati, esperto di cammini nei sentieri vulcanici

Martedì 1 settembre. Centro Servizi, ore 18.30. Focus sull’olivicoltura etnea e, in chiusura, un piatto con prodotti del territorio e di presidi Slow Food accompagnato dai vini dell’Etna. Sarà un percorso di sapori e profumi tra la biodiversità olivicola. A cura del Consorzio DOP Monte Etna

Mercoledì 2 settembre, Museo Virtuale, ore 19. Un paese ci vuole: conversazione con Oscar Farinetti. L’incipit del romanzo di Cesare Pavese – e la necessità di avere radici forti in uno luogo dell’infanzia per poi allontanarsi alla scoperta del mondo – accompagna Fabrizio Carrera e Andrea Giuseppe Cerra nell’incontro con Farinetti,. A Milo la presentazione del suo ultimo romanzo “La regola del silenzio” (Bompiani). A seguire, ore 20.30 Cena di beneficenza in piazza Municipio a favore di Save the Children.

Giovedì 3 settembre. Scalinata Largo dei Mille, ore 18.30. Sulle orme di Veronelli. Presentazione del libro di Rocco Catalano (ed. Ampelos). Viaggio narrativo nell’Italia del vino, della critica gastronomica e dei territori, sulle tracce di una figura chiave del racconto del gusto italiano, Luigi Veronelli. Tra vignaioli, giovani produttori, firme storiche e critici emergenti, Catalano costruisce un racconto corale che unisce memoria, cultura e osservazione del presente. Salvo Ognibene e Gea Calì dialogheranno con l’autore. Intervengono i produttori Gloria Di Paola, Nerina Cardile, Giuseppe Lazzaro e Cedric Perraud.

Venerdì 4 settembre. Centro Servizi, ore 19. “Tra cenere e cielo”. Degustazione verticale (vendemmia 2022) e approfondimento dedicato alle Contrade di Milo, il luogo sull’Etna dove il Carricante raggiunge la sua espressione più autentica. Dodici vini. Ospite Daniela Scrobogna, responsabile didattica FIS; e Marco Neri, vulcanologo INGV Catania. A cura di FIS.

Sabato 5 settembre. Centro Servizi, ore 19. Convegno “Presidi Slow Food e biodiversità” e Laboratorio del Gusto che abbinerà prodotti tipici di presidio a vini del territorio. Intervengono docenti universitari e produttori. A cura di Slow Food Catania.

Domenica 6 settembre. Centro Servizi, ore 20.30 “Etna, la Borgogna d’Italia”. Esclusiva degustazione guidata che mette a confronto due dei terroir più affascinanti, eleganti e celebrati del panorama vitivinicolo mondiale: le sfumature della Borgogna con la forza espressiva dell’Etna attraverso 6 etichette. A cura di Sapori e Sapere.

Nei due weekend del 5/6 e 12/13 settembre la piazza principale di Milo e i vicoli del centro ospitano stand gastronomici, presidi regionali Slow Food; artigiani e hobbisti. Per il Salotto del Gusto decine di stand con street food e ricette della tradizione siciliana. Per i winelovers due tappe: la consueta Enoteca all’aperto con oltre 150 etichette di 75 aziende dell’Etna per degustazioni guidate da sommelier Ais e assaggiatori ONAV (con noleggio calici e acquisto gettoni di terracotta del valore di euro 3,50 ciascuno). Sul banco assaggi dell’Enoteca all’aperto grande scelta fra i vini etnei: rossi (54); bianchi (46); bianco superiore (11); rosati (22); spumanti (19). Per chi vuole approfondire la conoscenza dell’Etna Bianco Superiore (EBS) DOC torna “In alto i calici” (3° edizione Grappoli Bianchi) banco assaggio dedicato alla produzione di nicchia del territorio di Milo e che torna, dalle prime ore del tramonto, sulla terrazza panoramica del Municipio.

Didascalie

a – L’assessore Messina e la sindaca Catalano, con la professoressa Nicolosi di UniCt e Lunetta del Consorzio Etna Doc

b – Un momento della cena Volcanic Wines da Barone di Villagrande

c – Una degustazione di formaggi durante la cena Volcanic Wines da Barone di Villagrande

d – Essenza di More, il piatto del ristorante Da Rinuccio per ViniMilo

e – Il produttore Angelo Iuppa introduce incontro con enologi, cantine e sommelier

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