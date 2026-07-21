Tra musica, arte, cinema e dendrosofia, la disciplina che esplora l’anima attraverso i saperi scientifici e umanistici in relazione agli alberi e ai boschi, venerdì 24 luglio prende il via sull’Etna “Notturno Favazza”, ciclo di tre appuntamenti al chiaro di luna ospitati da Favazza Etna Winery nella tenuta di Fornazzo (Sant’Alfio) a 800 metri sul mare.

È qui, alle soglie della sera, su una magnifica terrazza naturale che spazia tra le vigne e il profilo del vulcano, in questo scenario sospeso tra il giorno e la notte che Favazza Etna Winery invita a vivere un’esperienza esclusiva, dove vini bianchi, rossi, rosati e bollicine Etna Doc diventano il filo conduttore di raffinatissime serate dedicate all’arte e alla natura. Tre le date del nuovo format “Notturno Favazza”, una al mese da luglio a settembre tra le vigne dell’omonima tenuta sull’Etna.





Si inizia venerdì 24 luglio, ore 19.30, con la magia di un pianoforte a coda e le note di Beethoven e Chopin sullo sfondo delle vigne: un concerto che trasformerà Favazza Etna Winery in un luogo di contemplazione e immersione sensoriale nella Natura.

Ad aprire la serata sarà la pianista Giulia Gangi, artista di fama internazionale, diplomata alla Musikhochschule di Zurigo, docente del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e fondatrice dell’International Classical Music Festival. In programma la celebre Sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna” di Beethoven, l’Improvviso-Fantasia op. 66, il Valzer in mi minore op. postuma e la Ballata n. 1 op. 23 di Chopin, in un dialogo suggestivo col paesaggio.

La serata del 24 luglio proseguirà con l’incontro dedicato al portoghese Frank Tesfay, artista contemporaneo specializzato nella scultura del vetro, noto per la sua tecnica basata sulle fratture controllate.

A concludere il percorso sarà la degustazione di vini siciliani Doc e Igp guidata dall’enologo Nicola Gumina, che accompagnerà gli ospiti alla scoperta di tre etichette: Burkan Etna Rosso DOC 2020, Diatrema Etna Bianco DOC 2023 e Fiurì Catarratto-Zibibbo Terre Siciliane IGT 2024, in abbinamento a una selezione di salumi e formaggi della tradizione siciliana.





LE PROSSIME DATE

I prossimi appuntamenti di Notturno Favazza saranno dedicati al cinema, con la proiezione, il 6 agosto, di uno straordinario documentario sulle neviere e i nevaioli siciliani e dell’Etna alla presenza del suo autore, il regista Nello Correale, fondatore, fra l’altro, del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi.

Nel mese di settembre concluderà il ciclo di Notturno Favazza, l’incontro con Tiziano Fratus: poeta, scrittore, “cercatore di alberi” e ideatore di concetti come Homo Radix e Dendrosofia che lo guidano nella sua ricerca ormai ventennale, in Italia e in giro per il mondo, a caccia di alberi monumentali – come il monumentale Castagno dei Cento Cavalli, in territorio di Sant’Alfio – incrociando fonti storiche e botaniche con l’obiettivo di far conoscere un patrimonio naturale secolare, testimone della storia dei luoghi e di intere comunità. Dialogherà con Tommaso La Mantia, docente di Ecologia forestale all’Università di Palermo, profondo conoscitore dei boschi e degli alberi monumentali dell’Etna.

Info e prenotazioni: 327 1258572 info@favazzaetnawinery.it

Luogo: Favazza Etna Winery, via Fossapoliti Fornazzo, 46, SANT’ALFIO, CATANIA, SICILIA

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