Con l’ordinanza urgente, il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha disposto il divieto di avvicinamento al fronte lavico sull’Etna dove è in corso una attività vulcanica.

Tale provvedimento prevede, oltre al divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dal fronte lavico su tutto il territorio comunale, l’obbligo per le guide abilitate (ai sensi di legge) di sospendere immediatamente le escursioni in presenza di attività vulcanica, accompagnata o meno da ricadute di cenere o scorie.

Le Forze dell’Ordine, le Istituzioni, gli Enti e i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna, con i relativi codici di allarme.

“Ho ritenuto emanare un’ordinanza urgente volta soprattutto a garantire la sicurezza pubblica in relazione all’attività eruttiva sull’Etna. Il nostro vulcano ci sta certamente regalando uno spettacolo naturale meraviglioso; purtroppo, però, questa meraviglia può creare anche situazioni critiche nel caso in cui l’uomo sottovaluti i pericoli.

Ho visto molte foto e video di persone decisamente vicine al fronte, persino sciare. Tutto molto suggestivo, eppure si possono esporre a rischi. Rischi che ci vengono spiegati dagli esperti, come per esempio quello per il quale la lava interagendo con la neve può immediatamente vaporizzarla e, con l’energia termica che si sviluppa, potrebbe lanciare brandelli o scorie in alto e con violenza.

Ritengo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori una priorità assoluta. Invitiamo tutti a rispettare scrupolosamente le disposizioni per evitare situazioni di pericolo”, dichiara il Sindaco Carlo Caputo.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.