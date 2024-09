Dal 6 all’8 settembre Masculucia diventa il cuore pulsante dell’eccellenza Made in Sicily grazie a “Etna in tutti i sensi”, manifestazione che racconterà il meglio dell’enogastronomia alle pendici del vulcano.

Si inizia venerdì 6 settembre ore 18:00 presso la sala conferenze della Delegazione comunale di Massannunziata con un incontro dal titolo “Oltre la Doc, prospettive e opportunità dell’universo enologico etneo” con protagonista il vino dell’Etna, che anno dopo anno conquista tanti estimatori in Italia e all’estero. A moderare il dibattito sarà la giornalista Michela Giuffrida. Saranno presenti alla conferenza, oltre al sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra, anche tanti produttori, addetti del settore, giornalisti, amministratori dei vari comuni del territorio dell’Etna, dirigenti e assessori regionali.

“Da organizzatori e prima ancora da comunicatori del vino – vogliono sottolineare i promotori dell’evento – ci preme sottolineare la natura caleidoscopica del territorio etneo che prima ancora di essere un fortissimo attrattore turistico, è un grande centro di produzione di eccellenza. Oggi, strutturare, organizzare e mettere in relazione le realtà produttive, amministrative e di formazione, non è solo qualcosa di bello, ma diventa assolutamente necessario, soprattutto se fatto nella volontà di aggiungere valore e non sottrarre nulla ad altri.”

ll 7 e l’8 settembre dalle ore 17:00 alle 24:00 l’evento si aprirà al pubblico dal parco Trinità Manenti di Mascalucia dove verranno installati stand espositivi dei produttori con la presenza di aziende di produzione e trasformazione del settore agricolo. Sempre sabato 7 settembre alle ore 18:00 si terrà un laboratorio sensoriale curato dallo chef Mario Traina dal titolo “Un mondo commestibile: recupero di piante neglette e scarti quotidiani per un’alimentazione curativa”.

Sia sabato che domenica, inoltre, verranno allestite un’area streetfood in cui poter consumare delle proposte local e un’area degustazione per le aziende di vino e di olio in cui la somministrazione sarà gestita dai sommelier del vino e dell’olio della Fondazione Italiana Sommelier. Non mancheranno gli spettacoli musicali con una line-up etnea di altissimo livello con Roberta Finocchiaro e Fabio Abate il sabato, Luca Madonia e i Lautari la domenica. A presentare gli spettacoli la presentatrice e speaker radiofonica Federica Scuderi.

La manifestazione “Etna in tutti i sensi” è organizzata grazie a un progetto finanziato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana e punta a valorizzare le eccellenze del territorio.

“Il comune di Mascalucia – afferma il sindaco Vincenzo Magra- ha avviato un anno fa un percorso di valorizzazione dei vitigni autoctoni, per dare nuovo slancio ed adeguato rinascimento alle colture collinari. In questo solco, unitamente ai produttori e a svariati comuni dell’hinterland, abbiamo dato vita a diverse iniziative tese a promuovere i territori. L’evento “Etna in Tutti i Sensi”, per la cui realizzazione si ringraziano le istituzioni regionali e l’azienda Scirocco, risponde all’esigenza di dare continuità al percorso intrapreso, creando percorsi virtuosi attraverso cui far conoscere le eccellenze locali e realizzando una rete permanente tra gli stakeholders”.

“Relazionarsi al cibo secondo i dettami imposti dalle abitudini della società odierna – prosegue lo chef Mario Traina – ha ridotto l’uomo ad una macchina da consumo inconsapevole, sempre a rischio salutistico, smarrito in un sistema di approvvigionamento impoverito dall’imposizione della grande distribuzione. Riconquistiamo equilibrio e civiltà esplorando il mondo naturalistico partendo dalle mura domestiche e ritornandovi con un cesto pieno di vita.”

Luogo: parco Trinità Manenti, parco Trinità Manenti, MASCALUCIA, CATANIA, SICILIA

