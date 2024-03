ven. 22 marzo 2024 | h 20:30

Teatro Ambasciatori di Catania

ETNA SWING

HJO Jazz Orchestra

Benvenuto Ramaci, direttore



CATANIA – Venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Ambasciatori di Catania (via Eleonora D’Angiò, 17) si terrà il concerto ETNA SWING con l’HJO Jazz Orchestra. Nella serata verranno eseguiti brani storici e si renderà omaggio ai grandi compositori del genere, quali G. Gershwin, D. Ellington, C. Basie, G. Miller, I. Berlin, N. Hefti, V. Duke.

L’HJO Jazz Orchestra è composta da strumentisti provenienti da esperienze plurali ed esegue partiture eterogenee per stile, per genere e per epoca coinvolgendo così fasce sempre più ampie di pubblico. Sin dalla sua nascita, nel 2012, la HJO Jazz Orchestra propone una letteratura musicale resa celebre dalle più importanti Big band americane dagli anni ‘30 fino ad oggi, da Glenn Miller a Duke Ellington, da DizzyGillespie a Count Basie, Tito Puente, Perez Prado, tra gli altri, spaziando dallo swing, al jazz, ai ritmi sudamericani, al funk, al pop, alle colonne sonore di cartoni animati, non tralasciando inoltre la rielaborazione di famose musiche soundtrack, con arrangiamenti creati appositamente per l’orchestra. L’HJO Jazz Orchestra ha intrapreso inoltre nuovi progetti musicali, collaborando con diversi artisti di fama internazionale, quali Dee Dee Bridgewater, Joyce Yuille, Rosalba Bentivoglio, Giovanni Hoffer, Anita Vitale, Giuseppe Emmanuele e tanti altri.

Per il concerto Etna Swing si esibiranno ai sax: Sergio Battaglia, Vincenzo Capuano, Daniele Limpido, Vittorio Scorsonelli e Giovanni La Ferla; alle trombe: Giuseppe Spampinato, Matteo Frisenna, Biagio Schifano e Valentina Cappello; ai tromboni: Paolo Ilacqua, Alfredo Vitale, Rosario Patania e Paolo Reale; al piano: Angelo Fichera; al contrabbasso: Luca Nicotra; alla batteria: Stefano Ruscica. Dirige il M° Benvenuto Ramaci.

Il concerto è organizzato dall’HJO Jazz Orchestra in collaborazione con LUOGOCOMUNE e con il sostegno di ARCA Intermediazioni Immobiliare e di Regler uomo.

Prezzi: 18€ (settore A) – 15€ (settore B)

Biglietteria online su www.associazioneluogocomune.it

Per info e prenotazioni: +39 3482827596 / info@associazioneluogocomune.it

Luogo: Teatro Ambasciatori di Catania, via Eleonora D’Angiò, 17, CATANIA, CATANIA, SICILIA

