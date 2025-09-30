Europa Verde Sicilia esprime solidarietà a Giuseppe Piraino e al deputato regionale Ismaele La Vardera, destinatari di nuove minacce di morte.

Questi atti intimidatori sono gravi non solo perché colpiscono un imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo, ma anche un rappresentante delle istituzioni impegnato nella lotta alla mafia. È un segnale che non può essere sottovalutato.





«Siamo vicini a Piraino e a La Vardera. Chi sceglie la legalità non deve essere lasciato solo. Chiediamo alle autorità competenti la massima attenzione e protezione. La lotta al racket e alla criminalità organizzata riguarda tutti, ed è una responsabilità collettiva», dichiarano i portavoce regionali Alessandra Minniti e Fabio Giambrone.

Europa Verde Sicilia continuerà a sostenere con forza chi si oppone alle logiche mafiose e a difendere il diritto dei cittadini a vivere liberi da violenza e intimidazioni.

