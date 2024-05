Una gremita piazza Mazzini a Misterbianco, in provincia di Catania, ha accolto ieri Giuseppe Antoci, capolista M5s alle elezioni europee e tutti i candidati della lista della Circoscrizione Isole: Antonella Di Prima, Matilde Montaudo e Antonino Randazzo.



“Questo è il momento del voto, è il momento di fare la scelta giusta – ha detto in apertura del comizio la deputata regionale Jose Marano che ha fatto gli onori di casa introducendo i vari interventi – perché non possiamo più permetterci una cattiva gestione della pubblica amministrazione. Lo vediamo con la Regione siciliana, dove si sta consumando un Musumeci bis con riforme bloccate a cominciare da quella che riguarda i Consorzi di bonifica. Come possiamo cambiare le cose se al posto di investimenti di carattere strutturale i soldi si spendono in mancette per sagre e amici?”.

Siccità e crisi climatica, lavoro povero, spopolamento, reddito universale di cittadinanza: tanti i temi affrontati dai candidati M5s che, rivolgendosi direttamente agli elettori hanno spiegato quale progetti e soluzioni intendono portare sul tavolo di Bruxelles per risolvere le tante emergenze che attanagliano la Sicilia, e non solo.

Non solo programmi politici ma anche passione e soprattutto valori: sono questi gli aspetti su cui Antoci, intervenuto in chiusura, ha posto l’accento parlando ai cittadini: “Il Presidente Conte ci ha detto Siate costruttori di pace. Questo non significa solo essere contro le guerre ma significa lavorare per un Paese che è tornato indietro di trent’anni anche sulla libertà di informazione e sull’indipendenza della magistratura. Le scelte che si fanno a Bruxelles ricadono sulle famiglie siciliane, l’Europa non è così lontana. Attivate la vostra scelta, votate le persone non perché vi dicono di farlo ma solo perché secondo voi sono degne e in grado di dare valore al vostro voto”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.