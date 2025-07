Europei Femminili 2025: in 9 casi su 10 trionfa chi vince il girone

Il Campionato Europeo femminile 2025 entra nella sua fase decisiva: stasera se la vedranno Norvegia e Italia che insieme a Svezia, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera e Spagna si contenderanno il titolo. La finale è in programma per il 27 luglio e solo una squadra potrà alzare al cielo il trofeo. Le campionesse in carica dell’Inghilterra partono favorite, ma la concorrenza è agguerrita e pronta a sovvertire ogni pronostico.

Un dato interessante emerge dall’analisi condotta da Affidabile.org, che ha esaminato le 13 edizioni precedenti per individuare chi ha maggiori possibilità di vittoria, prendendo in considerazione tre fattori: il paese ospitante, i risultati della fase a gironi e il Ranking UEFA. In particolare, nel 92,3% dei casi — ovvero 12 volte su 13 — una delle squadre che ha vinto la fase a gironi è poi diventata campione d’Europa. Una tendenza sorprendentemente costante fin dalla prima edizione, disputata nel 1984.

Come influisce la vittoria del girone sul successo finale

1.png

Chi vince il girone ottiene la vittoria finale? Ben 12 volte su 13, ovvero nel 92,3% dei casi, chi ha concluso al primo posto la fase a gironi della competizione è poi riuscita a conquistare il trofeo.

Edizione Prime nel girone Squadra vincitrice

1984 Svezia-Inghilterra-Italia-Danimarca Svezia

1987 Norvegia-Inghilterra-Olanda-Italia Norvegia

1989 Danimarca-Olanda-Germania-Cecoslovacchia Germania

1991 Olanda-Svezia-Norvegia-Germania-Danimarca Germania

1993 Norvegia-Danimarca-Inghilterra-Svezia-Olanda Norvegia

1995 Norvegia-Russia-Danimarca-Svezia-Germania-Francia-Inghilterra-Islanda Germania

1997 Svezia-Germania Germania

2001 Germania–Danimarca Germania

2005 Svezia-Germania Germania

2009 Finlandia–Germania-Svezia Germania

2013 Svezia-Norvegia-Francia Germania

2017 Olanda-Germania-Austria-Inghilterra Olanda

2022 Inghilterra-Germania-Svezia-Francia Inghilterra

2025 Norvegia-Svezia-Spagna-Francia ?

Per la conquista del campionato europeo femminile di calcio 2025 restano tra le favorite Norvegia, Spagna, Francia e Svezia, tutte vincitrici dei rispettivi gironi. Considerando che, nel 92,3% dei casi, chi chiude al primo posto la fase a gironi si laurea poi campione d’Europa, queste quattro nazionali partono con un vantaggio statistico importante.

Semifinale, finale e vittoria

Come dimostrato dalla tabella, chi vince il proprio girone ha il 92,3% di probabilità di sollevare il trofeo finale. Ma non solo: in 20 casi su 26 — pari al 76,9% — la squadra prima nel girone ha raggiunto almeno la finale. Un altro dato rilevante riguarda la semifinale, raggiunta in 31 occasioni su 44, ovvero nel 70,4% dei casi. Statistiche che confermano quanto sia cruciale partire forte e imporsi sin dalle prime battute del torneo.

In 6 edizioni su 13 ha vinto il Paese ospitante

2.png

Nel 2025 il Campionato Europeo femminile approda in Svizzera, coinvolgendo otto stadi distribuiti in tutto il Paese, pronti ad accogliere il meglio del calcio continentale. Ma giocare in casa è davvero un vantaggio? I dati dicono altro: solo in 6 edizioni su 13 — pari al 46,15% — la Nazionale ospitante è riuscita a conquistare il titolo. Un dato che spezza il mito del “fattore campo” e conferma quanto sia imprevedibile e combattuto questo torneo.

Edizione Paese ospitante Squadra vincitrice

1984 Europa Svezia

1987 Norvegia Norvegia

1989 Germania dell’Ovest Germania

1991 Danimarca Germania

1993 Italia Norvegia

1995 Inghilterra-Germania-Norvegia-Svezia Germania

1997 Norvegia-Svezia Germania

2001 Germania Germania

2005 Inghilterra Germania

2009 Finlandia Germania

2013 Svezia Germania

2017 Olanda Olanda

2022 Inghilterra Inghilterra

2025 Svizzera ?

La Svizzera, in qualità di paese ospitante, ha una probabilità del 46,15% di vincere il Campionato Europeo femminile 2025, basandosi sui dati delle precedenti edizioni: infatti, in 6 casi su 13, la nazionale ospitante è riuscita a conquistare il titolo. Una statistica che lascia discrete possibilità di vittoria per la padrona di casa.

Arrivare in finale nel campionato europeo di calcio femminile

Un dato ancora più interessante emerge analizzando le finali del campionato: in 7 occasioni su 13 (53,8%) la squadra ospitante è arrivata a un passo dalla vittoria e in un solo caso — pari appena all‘1,4% — la squadra di casa, una volta raggiunta la finale, non è riuscita a vincere il torneo. L’evento risale al 1993, quando l’Italia ospitò il Campionato Europeo femminile. Le Azzurre, protagoniste di un cammino entusiasmante, arrivarono fino all’atto conclusivo, ma dovettero arrendersi alla superiorità della Norvegia, che si impose nella finale e conquistò il trofeo.

Arriva in semifinale e tra le prime 4

Approfondendo ulteriormente l’analisi, emerge un dato sorprendente: solo in 3 edizioni su 13 — pari al 23% — la Nazionale ospitante del campionato europeo femminile è riuscita ad accedere alla semifinale, a conferma di quanto il percorso fino all’ultimo atto sia tutt’altro che scontato, anche giocando in casa. Ma se si guarda alle prime quattro posizioni, il quadro cambia nettamente. In 10 edizioni su 13 — ovvero il 76,92% dei casi — il Paese ospitante ha conquistato almeno la semifinale, dimostrando una presenza costante tra le grandi del torneo. Solo in 2 occasioni su 13 (appena 15,38%) la squadra di casa non è riuscita ad arrivare tra le prime 4, un dato che rafforza il ruolo del fattore campo nella fase cruciale del campionato.

Vincere il campionato europeo femminile 2025 secondo il Ranking UEFA

3.png

Ultimo, ma non per importanza, è il Ranking UEFA, introdotto nel luglio 2003, che rappresenta uno strumento chiave per valutare le prestazioni delle nazionali. Sebbene il campione utile all’analisi sia limitato a cinque edizioni del campionato europeo femminile di calcio, il ranking offre spunti interessanti sia in termini di probabilità di successo che di progressi ottenuti in caso di vittoria. Analizzare il ranking permette non solo di individuare le squadre con maggiori possibilità di trionfo, ma anche di osservare come i successi influenzano la posizione delle nazionali nel tempo, offrendo una prospettiva dinamica e aggiornata sull’evoluzione del torneo.

Edizione Vincente Ranking pre-torneo Ranking a fine stagione Differenza

2005 Germania 1^ posizione 1^ posizione 0

2009 Germania 1^ posizione 1^ posizione 0

2013 Germania 1^ posizione 1^ posizione 0

2017 Paesi Bassi 7^ posizione 8^ posizione -1

2022 Inghilterra 4^-5^ posizione 1^ posizione +4/5

2025 ? 1^ posizione Francia

Modifiche Ranking

Il Ranking UEFA si conferma uno strumento di valutazione sempre più influente. In 3 edizioni su 5 — pari al 60% — ha vinto la nazionale favorita alla vigilia. Analizzando invece i dati pre e post torneo, la tendenza risulta ancora più marcata: in 4 casi su 5 (80%), la squadra prima nel ranking ha effettivamente conquistato il titolo.

Solo in due occasioni la vincitrice non era in vetta: l’Inghilterra, nel 2022, è salita al primo posto grazie al trionfo; mentre i Paesi Bassi, pur vincendo nel 2017, sono scesi di una posizione nel ranking.

Numeri che consolidano il ranking UEFA come un indicatore sempre più affidabile per anticipare l’andamento e le gerarchie della competizione.

Francia, Svizzera e Inghilterra? Chi parte con i favori del pronostico

5.png

Dopo un’attenta analisi storica, emerge un dato significativo: in 13 edizioni del Campionato Europeo femminile, solo la Germania è riuscita a confermare il titolo nella successiva edizione. Un’impresa che ora l’Inghilterra, campionessa in carica, proverà a eguagliare. Ma attenzione anche a Francia e Svizzera.

6.png

Le francesi si candidano come grandi favorite: hanno vinto il proprio girone — dato che, nel 92,3% dei casi, ha portato al successo finale — e occupano il primo posto nel ranking UEFA, elemento che storicamente corrisponde all’80% di probabilità di vittoria. La Svizzera, dal canto suo, potrà contare sul fattore campo: da paese ospitante, ha statisticamente il 46% di possibilità di alzare il trofeo.





