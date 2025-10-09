Si è concluso, dopo quattro intensi giorni di gare, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’European Championship 2025 U21 – Adults – Masters, andato in scena a Beveren, in Belgio, dal 2 al 5 ottobre. Un’edizione entusiasmante, che ha visto ancora una volta il Dojo Catania protagonista assoluto sul tatami continentale, con un bottino straordinario: cinque titoli europei, due argenti e due bronzi, a conferma di un lavoro tecnico e umano di altissimo livello.

Gli atleti catanesi hanno mostrato determinazione, concentrazione e un’incredibile capacità di competere ai massimi livelli, difendendo i colori del Team Italia con orgoglio e autorevolezza. A scrivere le pagine più belle di questo Europeo sono stati Sebastiano Amore e Salvatore Adornetto, nuovi campioni d’Europa nel Duo Men U21, protagonisti anche dell’argento nello Show Men U21 e del quinto posto nella categoria Adults.





Grandi successi anche per Giada Costa e Sebastiano Amore, che hanno conquistato due ori europei nel Duo Mix U21 e nello Show Mix U21, oltre a un prezioso argento nello Show Open. Per Giada e Sebastiano arriva l’ulteriore conferma della straordinaria forma dopo il 4° posto agli World Games e i 4 primi posti al Balkan Open.

A completare il trionfo ci pensano Salvatore Molino e Salvatore Ensabella, dominatori assoluti nel Show Men Adults e nel Duo Open, con un ulteriore bronzo europeo nella categoria Duo Men U21. Sul podio anche Angelo Zito e Giovanni Cardillo, bronzo nello Show Men U21, mentre Maria Amore e Giovanni Cardillo hanno chiuso al sesto posto nello Show Mix Adults.





Un bilancio più che positivo per la squadra siciliana, che torna a casa con nove podi e la consapevolezza di essere ormai una realtà di riferimento nel panorama internazionale del ju jitsu. «È stato un lunghissimo fine settimana impegnativo e ricco di emozioni – ha commentato il maestro Cosimo Costa, Tecnico responsabile per il Duo e Show Under 21 e Adulti –. Cinque titoli europei rappresentano un risultato straordinario, e nove podi complessivi danno la misura del lavoro svolto. Stiamo conquistando, tassello dopo tassello, terreno su generazioni di atleti che hanno dominato negli ultimi anni. Il gap con le grandi nazioni europee si è ridotto notevolmente. È il frutto di un grande lavoro di squadra, in palestra e fuori. Ora la testa è già al prossimo grande obiettivo: il Mondiale di Bangkok».

Il Dojo Catania si conferma così una fucina di talenti e un modello di crescita sportiva, capace di formare atleti vincenti e persone consapevoli, con la Sicilia sempre più protagonista sulla scena internazionale. Prossima tappa: World Championship Bangkok 2025.

