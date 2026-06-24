Dal 23 giugno in radio arriva “STUPIDO” il singolo inedito di EVENT, brano travolgente e liberatorio, disponibile in digitale (Musica è / The Orchard).

“Il mio singolo comunica una rinascita, un malessere passato che non riuscivo a spiegare a parole, ma che mi indeboliva giorno dopo giorno, quando non ti metti al primo posto, tutto va male, ma puoi sempre ribaltare la situazione – racconta EVENT – La canzone infatti nasce dalla rivalsa, quando ho deciso di cambiare visione della vita, stupido si riferisce ad un amore passato, ad un litigio, ad un dispiacere, a tutto ciò che mi ha sempre messo al secondo posto”.





“Stupido” è un brano intenso e personale che racconta il dolore lasciato da una delusione d’amore. Parla di una relazione che ha fatto soffrire, di parole e gesti rimasti addosso, ma anche della forza di rialzarsi dopo essere stati feriti. Nel testo convivono rabbia, malinconia e voglia di rivincita: è il momento in cui si smette di rincorrere chi non ci ha dato il valore che meritavamo e si torna a mettere sé stessi al primo posto. “Stupido” diventa così uno sfogo sincero ma anche un messaggio di rinascita, indipendenza e amore per sé stessi.





Event, all’anagrafe Ernesto Venturella, nato il 9 febbraio 2000 in Sicilia, coltiva la passione per la musica fin da bambino. Cresciuto in una terra ricca di tradizioni, culture ed emozioni, sviluppa un forte legame con il mondo musicale, trovando, nella musica, un mezzo autentico per esprimere sé stesso. Per motivi lavorativi si trasferisce successivamente nel Nord Italia, esperienza che contribuisce ad arricchire il suo percorso personale e artistico, mettendolo a contatto con nuove realtà, influenze e prospettive. Negli ultimi anni si avvicina sempre di più alla scrittura, trasformando pensieri, esperienze ed emozioni in testi personali e autentici.





Canta principalmente per passione, ma negli ultimi mesi ha iniziato ad esibirsi live, portando la sua musica davanti al pubblico e condividendo la propria identità artistica attraverso performance sincere e coinvolgenti, puntando al cuore del pubblico, raccontando lati di sé che solo la musica può spiegare. Parallelamente collabora con altri autori e artisti, sperimentando nuovi stili e sonorità con l’obiettivo di crescere artisticamente e trovare una dimensione musicale sempre più personale e riconoscibile.

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