Lo sport protagonista a Mondello con esibizioni e gare sui campi di beach volley, padel e footvolley, ed ancora l’adrenalina e il divertimento degli sport acquatici come surf, windsurf e Sup ma spazio anche alle discipline fitness & olistiche, con yoga, calisthenics, cycling e tanto altro. Tutto questo e’ “Mondello Festival” la kermesse giunta alla seconda edizione, promossa e organizzata da Francesco Tomasello e Alessandro Restivo, della Tonica srl, che dal 30 aprile al 3 maggio prossimo trasformerà la borgata marinara palermitana in un villaggio sportivo, il cuore pulsante dello sport e della musica live ma non solo sarà anche l’occasione per parlare di prevenzione. E’ stata infatti prevista un’area dove sarà possibile sottoporsi a degli screening gratuiti per il controllo di glicemia e pressione arteriosa, oltre a iniziative di sensibilizzazione sui corretti stili di vita. Spazio anche ai talk tematici che vedranno protagonisti rappresentanti del mondo istituzionale sui temi che riguardano Ambiente, Turismo, Salute e benessere e Sicurezza stradale. E’ prevista anche una partnership con il Palermo Calcio che organizza per il Il 1° maggio dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà la challenge” Fenomeno da spiaggia”, aperta a partecipanti di tutte le età, che potranno mettersi alla prova in una serie di minigiochi con il pallone e testare le proprie abilità come nelle più classiche sfide tra amici al mare.

È’ prevista la partecipazione, tra gli altri, del sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Arico’, dell’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello, di Beppe Virzi, presidente della Federazione Medico Sportiva.

“Dopo lo straordinario successo dell’ anno scorso – spiegano in una nota congiunta agli organizzatori Tomasello e Restivo – abbiamo fortemente voluto riproporre il Mondello Festival che l’anno scorso ha fatto registrare numeri da record ,con la presenza di oltre ventimila persone nelle quattro giornate. Successo straordinario che ci ha spinto a riproporre la stessa formula vincente della prima edizione con lo sport e la musica live da protagonisti ma anche prevedendo dei talk tematici su tematiche importanti come il Turismo, considerata la suggestiva cornice in cui ci troviamo, e anche l’ambiente, la cultura e soprattutto la prevenzione perché riteniamo che questo evento rappresenti un’occasione proficua e un’opportunità concreta per avvicinare il pubblico e sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione e lo facciamo in un contesto dinamico e accessibile per tutti perché gli screening saranno completamente gratuiti. E poi abbiamo voluto riproporre il tema della sicurezza stradale perché il nostro target è fatto soprattutto da giovani e purtroppo gli incidenti rappresentano la prima causa di morte tra i ragazzi, ecco nel nostro piccolo vogliamo dare un contributo prezioso per sensibilizzare i giovani , grazie anche al supporto dell’assessorato regionale ali Trasporti, sull’importanza di una guida sicura .E poi non mancherà la musica live, con la partecipazione di dj locali ed internazionali molto amati tra i giovani e il gruppo “Zero Assoluto” che chiuderanno la quattro giorni del festival”.





Di seguito il programma di Intrattenimento Serale – Headliner (Main Stage)





GIOVEDÌ 30 APRILE

– 21:30 – 22:30 → Il Pagante

– 22:30 – 00:00 → Vinny & A-Clark





VENERDÌ 1 MAGGIO

– 20:00 – 21:30 → Vivona & Sossa

– 21:30 – 23:30 → DJ Tennis

– 23:30 – 01:00 → Qobra









SABATO 2 MAGGIO

– 21:30 – 23:00 → Koko

– 23:00 – 01:00 → Mr. Belt & Wezol









DOMENICA 3 MAGGIO

– 15:00 cirrone band (ingresso gratuito)

– 21:30 – 22:30 → Zero Assoluto

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