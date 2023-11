Quaranta cantine presenti, eventi sold out, piazza gremita per gli spettacoli. È sicuramente più che positivo il bilancio della seconda edizione del Sicilian Wine Weekend, la rassegna dedicata alle migliori produzioni enologiche della Sicilia Occidentale che si è svolta nello scorso fine settimana ad Alcamo, in provincia di Trapani. La manifestazione, finanziata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e promossa dal Comune di Alcamo con l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale e la collaborazione dell’agenzia Feedback, ha proposto un palinsesto di appuntamenti tra master class, cooking show, chef stellati, degustazioni guidate, libri, il concerto di Mario Venuti e lo spettacolo di cabaret con Giovanni Cacioppo, che ha attirato tantissimi visitatori, con numeri in crescita rispetto alla prima edizione.

“Successo per questa edizione di Sicilian Wine Weekend, la rassegna dedicata al vino, ai suoi profumi, colori e peculiarità – commenta il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi – quattro giorni intensi e molto apprezzati dal pubblico che ha preso parte a tutti gli appuntamenti. Il Collegio dei Gesuiti ed il Corso stretto sono state le location protagoniste di tutti gli eventi, siamo certi che questa sia la strada giusta per il futuro per coinvolgere sempre più le attività locali e rilanciare il nostro centro storico”.

“Sono stati giorni intensi per le cantine e i produttori coinvolti – è il commento di Maria Possente, presidente dell’Enoteca regionale della Sicilia Occidentale -. Gli addetti ai lavori delle Guida Gambero Rosso e Slow Wine hanno potuto condividere con noi produttori la soddisfazione dell’interesse di una folta platea di giovani appassionati e anche esperti del settore, che hanno scelto la kermesse per apprezzare anche gli abbinamenti con i piatti preparati dagli chef. Il press tour ha riscosso un grande successo, percorrendo un territorio antico che ha riscoperto la tradizione del Catarratto, quindi un successo sia per l’Enoteca Regionale che per il Comune di Alcamo che ne è stato promotore. Nonostante le condizioni meteo avverse, questa seconda edizione è cresciuta e ci ha consentito di mettere a punto alcune idee per la prossima. La strada è quella giusta. Continueremo questo percorso che oggi vede sempre più cantine e associazioni al nostro fianco, facendo emergere la Sicilia che produce bellezza”.

Particolarmente gettonati i due appuntamenti dedicati alle guide enologiche del Gambero Rosso e di Slow Food, così come il convegno su “La cultura della legalità contro la violenza sulle donne”, che ha visto la grande partecipazione degli studenti degli istituti superiori di Alcamo e Castellammare del Golfo.

