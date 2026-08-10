Grande successo per la kermesse Première Made in Sicily, l’evento che ha saputo coniugare moda, musica e spettacolo nella suggestiva cornice della Tonnara Florio di Palermo.

La manifestazione, promossa dal gruppo imprenditoriale R&V e V&R, guidate da Andrea Pratelli e Paola Alinei, ha offerto al pubblico una serata indimenticabile all’insegna dell’eccellenza siciliana.

La serata, presentata da Rajae Bezzaz nota inviata di Striscia la notizia, con la direzione artistica e la regia firmate da Stefania Tschantret e la direzione generale di Roberto Oddo, è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova gestione dell’Altura Club di Palermo, una realtà nautica storica e profondamente radicata nel territorio, che punta a promuovere la cultura del mare e le discipline nautiche in tutte le loro forme.

A fare da sfondo all’evento è stato lo storico complesso della Tonnara Florio, acquistato nel 1830 da Vincenzo Florio, oggi diretta da Chico Paladino Florio, che ha ospitato il lancio della nuova collezione dell’atelier Cacciatore. I giovani stilisti siciliani Giuseppe Cacciatore e Marco Lo Monaco hanno scelto la loro terra per raccontare, attraverso abiti unici, il viaggio e le emozioni del proprio percorso professionale.





Madrina d’eccezione della sfilata è stata Belén Rodríguez, che ha indossato un abito realizzato appositamente per lei dai due creativi.

La kermesse si è aperta con le performance delle danzatrici e le coreografie della compagnia “Cotroneo Event”di Stefania Cotroneo, che ha regalato al pubblico un prologo ricco di suggestioni, un tributo d’onore alla trafuxijj ok e e alla magnificenza dell’isola .

Nel corso della serata è stata inoltre presentata dall’imprenditrice Paola Alinei la 46esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival “Don Pratelli Award”, in programma a Palermo dal 1 al 7 dicembre prossimi, kermesse internazionale che celebrerà il connubio tra sport, cinema e cultura.

A chiudere la kermesse è stata la straordinaria cantante Clara, che con i suoi brani di successo ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico presente, sigillando un evento che ha saputo valorizzare il talento e la bellezza della Sicilia.

“È stata una serata profondamente emozionante -ha commentato Stefania Tschantret, direttrice artistica e regista- Vedere la Tonnara Florio animarsi con tanta energia, passione e bellezza è stato per me un regalo indescrivibile. Ogni dettaglio, dalla sfilata alla musica, dalle coreografie alle luci, è stato pensato per raccontare l’anima autentica della Sicilia e il talento straordinario che questa terra sa esprimere. “Sono grato a tutto il team, – ha aggiunto Roberto Oddo, direttore Generale dell’evento- agli stilisti, agli artisti e al gruppo R&V e V&R per aver reso possibile questo evento unico”.

All’evento voluto dal gruppo R&V e V&R hanno preso parte tra gli altri il Kai Group, il team di Beautik e Beppe d’Elia che hanno curato la selezione dei modelli e seguito tutto il Make-up and Hair, con la partecipazione in qualità di partner Nero Giardini e Berenford”.

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