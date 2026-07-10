Esprimo profonda preoccupazione per l’ennesimo atto vandalico ai danni dell’ingresso dell’ex Chimica Arenella, dove il catenaccio installato per impedire l’accesso all’area è stato nuovamente manomesso e distrutto. Si tratta di un gesto che va ben oltre il semplice danneggiamento di un bene pubblico: è un atto che compromette gli sforzi messi in campo per contrastare il degrado, prevenire l’abbandono illecito di rifiuti e scongiurare nuovi episodi di incendio in un sito che da anni rappresenta una criticità per il quartiere.





L’area dell’ex Chimica Arenella necessita di controlli costanti e di una presenza sempre più incisiva delle istituzioni. Ogni azione finalizzata a ripristinare la legalità e a mettere in sicurezza il sito non può essere vanificata da comportamenti irresponsabili che arrecano un danno all’intera collettività.



Rivolgo pertanto un appello affinché si proceda con il ripristino immediato delle misure di chiusura dell’accesso e con l’intensificazione delle attività di vigilanza, anche attraverso l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza già annunciati, così da individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi. La tutela del territorio è un interesse comune. Difendere l’ex Chimica Arenella significa proteggere il quartiere, la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. È fondamentale che le istituzioni continuino ad agire con determinazione e che la comunità collabori segnalando ogni comportamento illecito.

Non si può consentire che pochi vanifichino il lavoro svolto per restituire sicurezza e dignità a un’area che attende da troppo tempo un percorso di riqualificazione.



Natale Puma

Consigliere Comunale del Comune di Palermo

Luogo: Ex chimica arenella, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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