Il “caso Coime” sarà discusso dinanzi al giudice del Lavoro su azione legale di otto tesserati alla UilPensionati. L’organizzazione sindacale ha subito assicurato assistenza ai propri iscritti, volendo tutelare il loro diritto a ricevere dal Comune di Palermo i contributi previdenziali previsti dalle normative in vigore per gli anni di lavoro al servizio dell’ente. Nel ricorso si lamenta, infatti, che il Comune avrebbe versato all’Inps cifre inferiori a quelle spettanti.

La UilP, su iniziativa del segretario generale regionale Claudio Barone, si è affidata all’avvocatessa Rita De Michele per avviare il procedimento in sede giudiziaria dopo che erano rimaste senza risposta le diffide con cui gli otto ex lavoratori del bacino Coime avevano chiesto al Comune la regolarizzazione della propria posizione contributiva.

“Con il ricorso incardinato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo – spiega l’Ufficio legale della UilPensionati Sicilia – gli ex dipendenti del Comune di Palermo lamentano il danno derivante dal versamento, da parte del proprio ex datore di lavoro e nel corso del rapporto lavorativo, di una contribuzione inferiore rispetto a quella spettante. Questa circostanza ha determinato un danno pensionistico del quale si è chiesto l’integrale ristoro”.

Il segretario generale della UilPensionati Sicilia, Claudio Barone, commenta: “Abbiamo rivendicato, inutilmente finora, un confronto con il Comune per la definizione della vicenda. Siamo ancora pronti a dialogare. Non lasceremo intentata, comunque, alcuna azione per garantire ai nostri iscritti le risposte che legittimamente pretendono”.





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