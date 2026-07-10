A Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Un video diventato virale sui social sta facendo discutere per il modo in cui un agente della Polizia Municipale ha gestito il soccorso a un gattino investito nel centro di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Le immagini, riprese da alcuni passanti, mostrano l’animale ferito spostato dalla carreggiata con un colpo di piede, invece che sollevato con le mani in attesa dei soccorsi veterinari.

Cosa mostra il video

Nelle immagini, riportate da Il Mattino, si vede l’agente allontanare dalla strada la gattina, visibilmente sofferente dopo l’investimento, spingendola con il piede. Il gesto ha scatenato una ondata di critiche online, con molti utenti che hanno fatto notare come sarebbe bastato chinarsi per verificare le condizioni dell’animale, o prenderlo in braccio con cura fino all’arrivo dei soccorsi.

Le condizioni della gattina

Al momento, secondo gli aggiornamenti medici più recenti, la gattina è viva. Ha riportato una lussazione all’anca e si trova ora sotto stretta osservazione, in cura presso una veterinaria dell’Asl competente per il territorio.

La reazione del deputato Borrelli

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Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha definito il video “doloroso” e ha chiesto chiarimenti al Comando della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere. Queste le sue parole: «Le immagini che abbiamo ricevuto sono dolorose e lasciano profondamente interdetto chiunque possieda un minimo di empatia verso gli animali».

Borrelli ha poi criticato duramente il comportamento dell’agente ripreso nel video: «Vedere una divisa, che dovrebbe rappresentare l’ordine e il primo presidio di assistenza sul territorio, trattare un cucciolo ferito e agonizzante come se fosse un rifiuto da scansare con il piede è semplicemente inaccettabile. Chi indossa una divisa ha il dovere di mostrare umanità e di attivare immediatamente i canali di soccorso previsti per gli animali feriti, senza lasciarsi andare a comportamenti così degradanti e privi di rispetto».

Le richieste di chiarimento al Comando

Il deputato ha reso noto di aver già contattato il Comando della Polizia Municipale per accertare se siano state seguite le corrette procedure di soccorso: «Abbiamo già provveduto a contattare il Comando della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere chiarimenti urgenti su quanto accaduto e per accertare se siano state seguite le corrette procedure per il soccorso dell’animale. Vogliamo sapere se l’agente abbia poi allertato l’Asl o se i soccorsi siano arrivati solo grazie all’intervento di cittadini di buon cuore».

Borrelli ha infine ringraziato la veterinaria che si sta occupando della gattina, promettendo di seguire la vicenda fino in fondo: «Ringraziamo la veterinaria dell’Asl che si sta prendendo cura della gattina, augurandoci che possa rimettersi al più presto, ma su questa vicenda andremo fino in fondo: l’insensibilità non può e non deve trovare spazio nelle istituzioni».

Cosa prevede la procedura in caso di animali feriti in strada

In casi come questo, la prassi prevede generalmente che chi si trova sul posto, comprese le forze dell’ordine, allerti i servizi veterinari dell’Asl competente per territorio, incaricati del soccorso e della presa in carico degli animali feriti o randagi rinvenuti sulla pubblica via. È proprio su questo punto, ovvero se la procedura sia stata effettivamente attivata dall’agente ripreso nel video o se il soccorso sia arrivato per altre vie, che il deputato Borrelli ha chiesto chiarimenti formali al Comando della Polizia Municipale.