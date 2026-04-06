PALERMO – Il Coordinamento Spontaneo ex Lavoratori COVID di Palermo, unico organismo legittimato a rappresentare il bacino in quanto eletto liberamente e democraticamente dalla totalità dei lavoratori ex Co.Co.Co. Covid di Palermo, interviene con fermezza in merito alla notizia di un incontro programmato per il prossimo 13 aprile presso l’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), organizzato dalla sigla sindacale Conf.a.e.l.F.N.A.A.P.

A tutela della trasparenza e del delicato percorso istituzionale in atto, il Coordinamento dichiara quanto segue:

TOTALE ESTRANEITÀ E DISCONOSCIMENTO. Il Coordinamento non è stato né informato né coinvolto nell’organizzazione dell’appuntamento del 13 aprile presso l’ARS. Si tratta di un’iniziativa intrapresa da soggetti terzi e da singoli ex lavoratori a titolo esclusivamente personale. Pertanto, disconosciamo ufficialmente tale incontro e qualsiasi istanza che verrà lì presentata, in quanto priva del mandato della base.

UNICITÀ DELLE INTERLOCUZIONI. Questo Coordinamento ribadisce che le uniche interlocuzioni valide e autorizzate sono quelle già avviate e attualmente in corso da parte dei portavoce eletti con i Vertici dell’ASP e con i rappresentanti della Politica Regionale. Tali tavoli di confronto, basati sulla serietà e sulla reciproca correttezza, non possono essere disturbati da iniziative estemporanee che rischiano di creare confusione istituzionale.

DIFESA DELLA RAPPRESENTANZA. I soggetti che parteciperanno all’incontro del 13 aprile non possiedono alcuna delega per parlare a nome della collettività dei lavoratori ex COVID di Palermo. Il futuro di centinaia di professionisti non può essere oggetto di azioni isolate che rispondono a logiche di tesseramento sindacale o di posizionamento individuale, estranee alla volontà dei lavoratori.Tale volontà è stata più volte ribadita in modo chiaro anche all’attuale segretario provinciale del sindacato in questione. Proseguire ignorando la posizione ufficiale del coordinamento rappresenta un atto di grave scorrettezza nei confronti degli ex lavoratori.

DIFFIDA FORMALE. Diffidiamo chiunque dal fare riferimento al nostro bacino per dare legittimità a incontri presso sedi istituzionali come l’ARS che non godono del sostegno del Coordinamento.

“Mentre altri pianificano conferenze esterne, questo Coordinamento continua a lavorare nel merito, interloquendo direttamente e ufficialmente con l’Azienda Sanitaria e i referenti politici competenti per ottenere risultati concreti” – dichiarano i portavoce. “La nostra forza risiede nell’unione e nella democrazia interna. Chi sceglie percorsi solitari agisce al di fuori del perimetro del Coordinamento e non ne rappresenta in alcun modo le posizioni”.





Luogo: PALERMO

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