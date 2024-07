Mi riempie di soddisfazione annunciare che ulteriori 190 lavoratori ex PIP firmeranno il contratto con decorrenza dal primo settembre in SAS (Servizi Ausiliari Sicilia). Questo rappresenta un ulteriore passo avanti verso un processo di stabilizzazione che coinvolgerà l’intera platea di lavoratori.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente per garantire che questi lavoratori, che hanno vissuto per 25 anni nella precarietà, possano finalmente ottenere la tanto agognata stabilizzazione. Ogni firma su questi contratti rappresenta una storia di vita che cambia, una famiglia che trova sicurezza e un futuro più stabile.

La stabilizzazione di questi 190 lavoratori è solo l’inizio. È imperativo accelerare i processi per permettere anche ai restanti lavoratori di ottenere, dopo un quarto di secolo di incertezza, la certezza di un impiego stabile. Continuerò a impegnarmi senza sosta affinché tutti i lavoratori ex PIP possano vedere finalmente riconosciuti i loro diritti e possano vivere con la dignità che meritano.

Questi risultati sono il frutto di un impegno collettivo e della volontà politica di cambiare davvero le cose. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e continueranno a collaborare per raggiungere questo importante obiettivo. La nostra missione non si ferma qui: l’obiettivo finale è la stabilizzazione di tutti i lavoratori coinvolti, e lavoreremo fino a che ciò non sarà realizzato.





A dirlo in una nota è l’ On. Vincenzo Figuccia

Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana

