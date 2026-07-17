Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Sadirs-Ursas e Ugl intervengono dopo le recenti dichiarazioni sulla disponibilità di nuove risorse finanziarie derivanti dall’approvazione dei rendiconti e dal ripristino del regolare ciclo di bilancio della Regione Siciliana. Secondo i sindacati, questa opportunità non può essere sprecata e deve tradursi in un intervento concreto a favore dei lavoratori del bacino Ex Pip impiegati presso la Sas – Servizi Ausiliari Sicilia.





Le sigle sindacali chiedono che già nella prossima variazione di bilancio il Governo regionale inserisca una specifica proposta di legge per l’incremento delle ore lavorative del personale, composto da lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono il regolare svolgimento di attività essenziali all’interno dell’amministrazione regionale. “È arrivato il momento di riconoscere concretamente il loro contributo – si legge nel comunicato – superando una condizione di lavoro che non risponde più alle reali esigenze dei servizi e alle legittime aspettative del personale e delle loro famiglie”.





Le organizzazioni sottolineano che, se le prossime manovre finanziarie potranno contare su maggiori disponibilità, una parte di tali risorse dovrebbe essere destinata al miglioramento delle condizioni occupazionali del personale Ex Pip. L’obiettivo è chiaro: trasformare la ritrovata capacità finanziaria della Regione in un intervento che valorizzi il lavoro svolto ogni giorno da questi dipendenti e rafforzi l’efficienza dei servizi pubblici.

I sindacati annunciano che continueranno a seguire con attenzione l’iter delle prossime manovre e a sostenere, in ogni sede istituzionale e di confronto, una rivendicazione che definiscono “giusta, sostenibile e non più rinviabile”.

Luogo: Palermo

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