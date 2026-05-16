Le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp, Sadirs/Ursas, Ugl e Uil Fp apprendono con favore che si sono concluse le operazioni necessarie a consentire al personale ex Pip l’incremento dell’orario lavorativo settimanale a 25 ore. “Si tratta di un risultato importante e atteso – è scritto in una nota – che permette a questi lavoratori di recuperare, almeno in parte, potere d’acquisto e serenità economica, dopo anni di sacrifici e condizioni lavorative caratterizzate da forte precarietà. Esprimiamo apprezzamento per l’enorme lavoro svolto dalla Sas, Servizi Ausiliari Sicilia tutta, dal consiglio di amministrazione, dal direttore generale e da tutti gli uffici coinvolti che, con impegno e senso di responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo”.

“Riteniamo tuttavia – ancora le sigle sindacali – che questo traguardo debba rappresentare soltanto un primo passo. Auspichiamo ora che tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, procedano con determinazione già a partire dalle prossime variazioni di bilancio, attraverso iniziative parlamentari concrete finalizzate a restituire piena dignità ai lavoratori ex Pip e a tutti i lavoratori che ancora sono a tempo parziale. L’obiettivo deve essere chiaro e non più rinviabile: consentire a questi lavoratori il raggiungimento delle 36 ore settimanali, garantendo finalmente stabilità, diritti e condizioni economiche adeguate. Continueremo a vigilare e a sostenere ogni percorso utile al pieno riconoscimento della dignità lavorativa e sociale di migliaia di famiglie siciliane”.

























Luogo: Palermo

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