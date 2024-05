Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 9 al 12 maggio 2024.



Sarà inaugurata giovedì 9 maggio alle ore 10 dall’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti e dal presidente della Commissione consiliare Ottavio Zacco.

La Fiera, unica nel suo genere, organizzata da Mediexpo,

con il patrocinio del Comune di Palermo, in collaborazione con MultiPlayer Club Palermo e la Scuola del Fumetto di Palermo, con il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese, si conferma un punto di riferimento importante per tanti appassionati ed espositori provenienti da tutta Italia. Quattro giorni di puro divertimento, un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri internazionali, doppiatori, attori, cosplay e visitare stand espositivi, aree gioco, workshop e molto altro.

Saranno presenti noti fumettisti e illustratori e tanti ospiti.

Tra i concerti in programma, quello del Capitano, il cantante delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni, sabato 11 maggio alle ore 21 nel grande palco della Fiera del Mediterraneo.

La Fiera sarà aperta dalle ore 10.00 alle 23:00

Biglietti disponibili in loco il giorno dell’evento e online sul sito: https://expocomicsandgames.com

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.