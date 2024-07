Una collaborazione volta alla internazionalizzazione e alla progettazione e diffusione di iniziative, progetti, eventi enogastronomici, culturali e artistici in aderenza al tema delle varie fiere di settore organizzate dall’ Associazione Expo’ Mediterraneo è alla base del protocollo d’intesa sottoscritto nella giornata di ieri presso la sede di Confcommercio Catania.

A firmarlo il presidente di Expò Mediterraneo Rosario Alfino e il presidente dell’associazione di Promozione Sociale Afro.med Association Giuseppe Alizzio, alla presenza del presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen, del direttore generale di Confcommercio Catania Silvia Carrara e del componente del direttivo Expò Mediterraneo Domenico Coco.

Obiettivo comune è promuovere e realizzare attività specifiche finalizzate alla promozione e al supporto dell’internazionalizzazione delle PMI italiane, siciliane e/o mediterranee attraverso la predisposizione di strumenti che facilitino l’approccio ai mercati di tutta l’area dei Balcani nonché dei paesi del Mediterraneo allargato comprendendo i paesi dell’Africa del Nord e il Sud Est Asiatico.

“Expò Mediterraneo organizza eventi fieristici da vent’anni. E’ venuto il momento di fare crescere le nostre fiere B2B – afferma il presidente Rosario Alfino – sono già un punto di riferimento per l’imprenditoria della Sicilia e del Sud Italia ma adesso devono diventare di interesse per tutto il bacino del Mediterraneo. Il nostro obiettivo è presentare l’eccellenza del sistema produttivo italiano e di farne un’opportunità di rafforzamento del ruolo culturale ed economico dell’Italia nell’area del Mediterraneo. Non a caso abbiamo scelto un partner di spessore come Afro Med Association, l’associazione delle imprese italiane che operano, o interessate ad operare, in Africa, Mediterraneo, Maghreb, Medioriente”.

“Afro. Med Association supporta operativamente le imprese nel loro percorso di sviluppo all’estero – spiega il presidente Giuseppe Alizzio – creando occasioni di business per le imprese italiane con aziende e partner istituzionali per tali aree geografiche ad alto potenziale di crescita economica. Aiuta l’export del made in Italy nei territori sopra indicati, specie per quanto attiene svariati comparti merceologici, in particolare, in quelli di maggiore crescita. Gli esperti dell’Associazione lavorano su tematiche e iniziative di rilievo sia in Italia che nei Paesi di attività, in tutti i settori di interesse aziendale, dall’informazione alle opportunità di business (Fiere, Missioni, Bandi di gara, etc.), dagli incontri B2B con delegazioni imprenditoriali/istituzionali estere alla messa in Rete tra Associati per progetti comuni e condivisioni di esperienze, dalla ricerca di partner commerciali e imprenditoriali alla risoluzione di problematiche specifiche delle singole aziende”.

