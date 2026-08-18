Un Ferragosto all’insegna della grande partecipazione per Expo Oliveri 2026. La giornata del 15 agosto ha fatto registrare una straordinaria affluenza al Campo Sportivo Comunale, confermando il periodo centrale di agosto come uno dei momenti più significativi della XXI edizione della manifestazione.

Un flusso continuo di visitatori ha attraversato gli oltre 8.000 metri quadrati di area espositiva, animando gli spazi dedicati al commercio, all’artigianato, alle produzioni tipiche, all’enogastronomia, ai servizi e all’intrattenimento.

Il risultato di Ferragosto assume un valore particolare all’interno di un’edizione che, partita lo scorso 25 luglio, sta confermando la capacità di Expo Oliveri di attrarre un pubblico ampio e diversificato e di mantenere, dopo ventuno anni, un ruolo centrale nel calendario degli appuntamenti estivi siciliani.

La presenza di oltre 130 espositori restituisce anche la dimensione economica della manifestazione: imprese e operatori che hanno scelto Oliveri come vetrina per incontrare direttamente il pubblico e presentare prodotti, attività e produzioni provenienti dal territorio siciliano e non solo.

Il dato più significativo emerso nelle giornate centrali di agosto è proprio la risposta dei visitatori. Famiglie, giovani e turisti hanno scelto Expo Oliveri come una delle tappe delle proprie serate di Ferragosto, generando un movimento che interessa non soltanto l’area fieristica, ma si inserisce nel più ampio sistema turistico e commerciale del territorio.

Un risultato che conferma una caratteristica costruita nel corso di oltre due decenni: la capacità della manifestazione di evolversi senza perdere la propria identità. Il modello fieristico tradizionale si è progressivamente trasformato in un’esperienza che mette insieme commercio, produzioni locali, gastronomia e socialità, intercettando pubblici e generazioni differenti.

La grande partecipazione registrata il 15 agosto rappresenta dunque non soltanto un risultato in termini di presenze, ma un’ulteriore conferma della capacità attrattiva raggiunta dalla manifestazione nel panorama estivo regionale.

«Il Ferragosto rappresenta da sempre uno dei momenti più importanti di Expo Oliveri e vedere ancora una volta una partecipazione così ampia ci restituisce il senso del lavoro portato avanti durante tutto l’anno – sottolinea l’organizzatrice Giusy D’Amico di Eurofiere srl –. Dietro questi risultati ci sono gli espositori che continuano a credere nella manifestazione, il lavoro dell’organizzazione e soprattutto il pubblico, che dopo ventuno anni continua a scegliere Expo Oliveri. È questa fiducia che ci spinge ogni anno a migliorarci e a guardare avanti».

Superato il giro di boa di Ferragosto, Expo Oliveri 2026 entra adesso nella fase conclusiva, ma il calendario della manifestazione proseguirà ancora per due settimane.

La fiera resterà infatti aperta tutte le sere fino al 31 agosto, dalle 19.00 all’1.00, con ingresso gratuito, continuando a offrire al pubblico il percorso espositivo e le diverse proposte presenti all’interno dell’area del Campo Sportivo Comunale.

Dopo il successo delle giornate centrali di agosto, l’obiettivo è quindi accompagnare Expo Oliveri verso la conclusione della sua XXI edizione, confermando una storia che, dal suo esordio a oggi, ha fatto della continuità e della capacità di rinnovarsi due dei suoi principali punti di forza.





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