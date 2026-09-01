Si sono spente ieri sera, 31 agosto, le luci della XXI edizione di Expo Oliveri, al termine di oltre un mese che ha riportato nel centro tirrenico imprese, artigiani, produzioni, sapori e visitatori, confermando la capacità della manifestazione di attraversare il tempo e continuare a intercettare pubblici differenti.

Dal taglio del nastro del 25 luglio all’ultima serata di agosto, il Campo Sportivo Comunale ha ospitato oltre 130 espositori distribuiti su più di 8 mila metri quadrati, dando vita a una vetrina nella quale commercio, artigianato, agroalimentare, servizi e intrattenimento hanno convissuto per 38 giorni.

Una durata che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione: per oltre cinque settimane gli operatori hanno incontrato direttamente il pubblico, presentato prodotti e attività e costruito relazioni in uno spazio che negli anni ha progressivamente ampliato la propria funzione.





La risposta dei visitatori ha accompagnato l’intero percorso della XXI edizione, con un momento particolarmente significativo durante Ferragosto. Il 15 agosto il Campo Sportivo Comunale ha registrato una straordinaria affluenza, con un flusso continuo di pubblico nelle diverse aree della fiera.

È proprio la continuità, tuttavia, a rappresentare il dato forse più significativo al termine dell’edizione 2026. In un panorama nel quale manifestazioni, abitudini di consumo e modalità di aggregazione cambiano rapidamente, Expo Oliveri raggiunge il traguardo dei ventuno anni mantenendo la propria dimensione fieristica e, contemporaneamente, trasformandosi insieme al pubblico che la frequenta.





Una storia costruita attraverso il rapporto tra organizzazione, espositori, istituzioni e visitatori e che ha progressivamente legato la manifestazione anche all’estate di Oliveri e del comprensorio tirrenico.

La XXI edizione ha confermato inoltre il ruolo della fiera come occasione di promozione delle produzioni e dell’identità siciliana. Accanto alla dimensione strettamente commerciale, infatti, il percorso espositivo ha dato spazio all’artigianato, alle produzioni locali e all’enogastronomia, inserendosi nell’offerta turistica di un territorio che durante i mesi estivi richiama un pubblico proveniente da diverse aree della Sicilia e non solo.





“Arrivare alla conclusione dopo oltre un mese di fiera porta con sé inevitabilmente soddisfazione ed emozione – dichiara Giusy D’Amico di Eurofiere srl, organizzatrice di Expo Oliveri –. Dietro ogni edizione c’è un lavoro che comincia molto prima dell’apertura dei cancelli e che diventa possibile grazie a tante persone. Il mio ringraziamento va agli espositori che hanno scelto ancora una volta di credere in Expo Oliveri, al pubblico che ci ha accompagnato durante queste settimane, all’Amministrazione comunale, alle istituzioni, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. Ventuno edizioni rappresentano una responsabilità: quella di continuare a crescere e a rinnovarci. Chiudiamo il 2026 con soddisfazione e con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione”.

L’obiettivo per il 2027 sarà raccogliere quanto emerso durante questa edizione e lavorare a una XXII Expo Oliveri capace di consolidare ciò che negli anni ne ha determinato la continuità, aprendosi allo stesso tempo a nuove proposte e opportunità per espositori e visitatori.

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