Dal 13 al 15 giugno l’isola di Salina torna a essere teatro del “Marefestival – Premio Troisi“, giunto alla sua quattordicesima edizione. Un appuntamento fisso che celebra ogni anno la memoria di Massimo Troisi, scomparso nel 1994, proprio nei luoghi che fecero da set a Il Postino.

Quest’anno, i riflettori si accendono su Ezio Greggio e Marina Suma, che riceveranno il prestigioso riconoscimento nelle piazze di Santa Marina Salina e Malfa, con il patrocinio di Rai Sicilia e la media partnership della TGR.

Greggio sarà premiato per la sezione Teatro grazie al successo del suo recente one man show “Una vita sullo schermo”, capace di registrare sold out in tutta Italia. Volto iconico di “Drive In”, di “Striscia la Notizia” e regista apprezzato anche all’estero, Greggio è uno dei protagonisti più longevi e versatili dello spettacolo italiano.

Marina Suma, attrice dallo stile inconfondibile, riceverà invece il Premio alla Carriera. Durante il festival presenterà anche la sua graphic novel “All’inizio sognavo di volare“, scritta con Marco Sciame.

L’artista napoletana, indimenticabile in “Sapore di mare” e “Le occasioni di Rosa”, ha saputo spaziare tra cinema, teatro e narrativa con sensibilità e coerenza.

Accanto a loro, sono già annunciati altri ospiti di rilievo come Massimo Boldi e Maria Grazia Cucinotta, madrina storica della manifestazione. I nomi restanti verranno svelati durante la conferenza stampa del 4 giugno a Palermo.

Il Premio Troisi è un quadro-scultura che raffigura la storica locandina della pellicola, realizzato dal maestro di resine Antonello Arena: per la sezione “Artisti emergenti 2025” è stato assegnato all’apneista italo-egiziano Luca Sherif, che nel documentario “Fragile”, per la regia e fotografia di Simone Piccoli, racconta l’accettazione di una grave malattia autoimmune cronica dell’intestino, la rettocolite ulcerosa, che lo ha costretto anni fa a interrompere le attività subacquee e di come nel tempo sia riuscito a trasformarla da una debolezza a una significativa opportunità̀ di crescita. Grazie al lavoro interiore, raccontato nel film, da cinque anni non utilizza più farmaci e la malattia è in remissione.

La direzione artistica è affidata a Massimiliano Cavaleri, con Patrizia Casale e Francesco Cappello, e la conduzione della giornalista Nadia La Malfa, che accompagnerà il pubblico in un viaggio visivo nelle carriere dei premiati.

Chi è Ezio Greggio

Ezio Greggio, nato a Cossato (BI), classe 1954, è un attore, comico, regista e conduttore televisivo amatissimo dal pubblico. La sua carriera inizia negli anni ’70 in Rai, ma il successo arriva negli anni ’80 con Drive In, programma cult della comicità italiana. Dal 1988 è volto storico di Striscia la Notizia, che conduce da oltre 36 anni. Al cinema, ha legato il suo nome a registi come Carlo Vanzina (Yuppies, Montecarlo Gran Casinò) e Enrico Oldoini. La collaborazione più significativa è però con Mel Brooks, che lo ha voluto in Dracula morto e contento (1995) e ne ha appoggiato i lavori da regista. Greggio ha infatti diretto film come Il silenzio dei prosciutti (1994) e Svitati (1999), ottenendo successo anche negli Stati Uniti. Dal 2003 è direttore del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, dedicato alla commedia internazionale. Considerato una figura emblematica dello spettacolo italiano, capace di coniugare televisione, cinema e satira con uno stile personale e ironico.

Chi è Marina Suma

Marina Suma nata a Napoli, classe 1959, è nota per la sua versatilità e presenza scenica. Esordisce al cinema nel 1981 con Le occasioni di Rosa di Salvatore Piscicelli, ruolo che le vale il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice esordiente. Il suo volto diventa celebre nel 1983 con Sapore di mare di Carlo Vanzina, seguito da altri successi come Dio li fa e poi li accoppia direttp da Steno, Sing Sing di Sergio Corbucci, Un ragazzo e una ragazza, di Marco Risi e Cuori nella tormenta di Enrico Oldoini. Oltre alla carriera cinematografica, ha recitato in numerosi spettacoli teatrali, tra cui Yerma di Federico García Lorca e Arsenico e vecchi merletti, regia di Mario Monicelli. Il suo percorso artistico testimonia un impegno costante e una passione profonda per l’arte della recitazione. Di recente al cinema nella commedia Amici per caso diretta da Max Nardari.

