Riccardo Orlando, il Ritorno del Leone: nove Mesi Dopo, il Palermitano Ruggisce a Vallelunga con un Podio da Sogno in F4 FX

L’esordio con il Team Buell di Pablo Benitez è da urlo: terzo in Gara 1 (decimo podio consecutivo) e una rimonta mozzafiato in Gara 2, spezzata solo dalla Safety Car.

VALLELUNGA (Roma), 21 Settembre 2025 – C’era un’aria speciale questo fine settimana all’Autodromo di Vallelunga. L’aria di chi torna a casa dopo una lunga assenza. L’aria di chi ha una missione da compiere. Dopo nove mesi di attesa, Riccardo Orlando è finalmente tornato in pista con la sua Formula 4 FX. E il ritorno del pilota palermitano non poteva essere più esplosivo.

Un weekend che si preannunciava complicato: nuovo team, nuova macchina, e la polvere di un lungo stop da spazzare via. Ma il talento siciliano non ha bisogno di riscaldamento. Nelle qualifiche, Orlando ha subito stampato il terzo tempo assoluto, piazzandosi alle spalle solo dei due piloti che si stanno giocando il campionato. Un biglietto da visita da vero predestinato.





In Gara 1, la conferma. Con una guida pulita, aggressiva al punto giusto e una gestione perfetta delle gomme, Riccardo chiude al terzo posto. Un podio che vale doppio: è il decimo podio consecutivo della sua straordinaria carriera tra kart e monoposto. Un traguardo che parla da solo.

Ma è in Gara 2 che Orlando mostra di che pasta è fatto. Per l’inversione di griglia, scatta dalla quarta posizione. La partenza è ottima, ma alla prima curva il traffico lo tradisce: chiuso dalle altre vetture, scivola all’ottavo posto. Sembra finita. Invece no.

Perché Riccardo Orlando non si arrende mai. Comincia la rimontona. Sorpasso dopo sorpasso, traiettoria dopo traiettoria, il pilota siciliano risale la classifica come un fiume in piena. I suoi sorpassi sono mozzafiato: staccate al limite, incroci perfetti, una determinazione feroce. Arriva al quarto posto e ha ancora il podio nel mirino.





Ed è qui che il destino ci mette lo zampino. Sul più bello, quando la rimonta stava per trasformarsi in leggenda, la Safety Car entra in pista e si “mangia” molti minuti di gara. Praticamente tutto il tempo che mancava alla bandiera a scacchi. La rimonta è vanificata. Ma una cosa è certa: Orlando è stato sempre sul pezzo. Bravo, anzi, bravissimo.

Il nuovo Team Buell: una macchina su misura per un campione

Dietro la prestazione straordinaria di Orlando c’è il lavoro di un team eccezionale: la BUELL di Pablo Benitez. Un team preparato, professionale, che ha messo in campo una consulenza tecnica dedicata e un’auto cucita addosso al pilota palermitano.

La dimostrazione? Tra Gara 1 e Gara 2, gli ingegneri hanno ridisegnato l’assetto della vettura per adattarla allo stile di guida di Orlando. E i risultati si sono visti: in Gara 2 la macchina era pronta per dare battaglia. Peccato solo per l’ingorgo iniziale che ha compromesso la partenza.

Un ringraziamento speciale va quindi al Team Buell, al manager Pablo Benitez, alla sua famiglia per l’accoglienza calorosa, e a tutti i meccanici e ingegneri che hanno lavorato con dedizione assoluta per Riccardo.





E poi, come sempre, un pensiero va alla famiglia: mamma e papà, pilastri di ogni successo, e all’associazione “La Via della Felicità”, che sostiene il percorso di questo giovane campione.

Il futuro è adesso

Archiviato il weekend di Vallelunga, per Orlando è già tempo di pensare al futuro. Mancano le ultime gare della stagione di Formula 4 FX, ma non solo: c’è anche il campionato di karting siciliano da portare a casa. Perché Riccardo Orlando è un pilota completo, capace di eccellere sia sulle monoposto che sui kart, dove tutto è iniziato.

Un pilota siciliano sugli allori. Un nome che risuona sempre più forte nel panorama del motorsport italiano. E se questo è solo l’inizio, il futuro non può che essere luminoso.

Forza Riccardo, la strada è tracciata. E tu hai il piede giusto per percorrerla fino in fondo.

Luogo: Studio, Via Pandora, 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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